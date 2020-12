Norges svage start mod Danmark i EM-semifinalen var muligvis på grund af nerver, siger holdets landstræner.

Norges landstræner, Thorir Hergeirsson, er lykkelig og lettet over, at hans tropper fredag spillede sig i EM-finalen på bekostning af Danmark.

Lykkelig, fordi Norge for første gang siden 2017 står i en stor slutrundefinale.

Lettet, fordi Danmark særligt i første halveg så ud til kunne stjæle finalepladsen fra nordmændene.

Det fortæller han efter kampen til norsk TV3.

- Jeg er stolt af hele banden. Vi viste god holdmoral og vilje. I første halvleg spillede vi med håndbremsen trukket, og jeg må spørge, om frygten for at tabe til Danmark var større end lysten til at vinde, siger Hergeirsson.

- Det så sådan ud. Vi holdt især igen i angrebet, tilføjer han.

Den islandske træner kunne dog se sit mandskab kæmpe sig lige så langsomt tilbage i kampen, og han er især tilfreds med, at holdet blev ved med at kæmpe trods den dårlige indledning.

- Vi var med i kampen, selv om vi ikke ramte vores niveau. Vi vidste, at vi kunne gøre det bedre, og i anden halvleg fik vi smilet frem, siger Hergeirsson.

Ifølge Norges anfører, Stine Bredal Oftedal, skyldtes Danmarks indledende dominans, at Norge var overtændte til opgøret mod deres naboland.

- Vi ville rigtig mange ting. Så det blev måske en smule for nervøst. Men jeg er så utrolig glad for, at det lykkedes os at vende det, sagde hun efter kampen.

Norge møder søndag Frankrig i EM-finalen, samme dag som Danmark skal spille om bronzemedaljer mod Kroatien.

/ritzau/NTB