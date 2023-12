De er kommet!

Nordmændene har invaderet Herning forud for VM-semifinalen mod Danmark fredag aften.

Det mærkede den danske superstjerne Sandra Toft, der var eftertragtet blandt de norske journalister.

Men de voldte lidt problemer, for selvom Toft har en fortid i Norge, var det ikke alt, der gik lige let med kommunikationen.

Toft var flyvende mod Montenegro og scorede topkarakter hos B.T. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Jeg tror gerne, de ville have en spydig kommentar. Eller jeg ved det ikke, for jeg forstod faktisk ikke så meget af det, jeg blev spurgt om,« griner Toft, da B.T. spørger til den norske agenda.

Danmark står overfor historiens stærkeste kvindehåndboldhold. De har vundet alt – og de har gjort det flere gange.

»Det er jo irriterende, at de er gode. Det er svært at pege på noget, de ikke er gode til. Det er da irriterende,« siger Toft med en smil.

Hun giver favoritværdigheden til nordmændene på baggrund af netop det grundlag, men for en spiller, der selv har været en del af utallige fiaskoer, er noget ændret.

Fire semifinaler i streg siden 2020 betyder, at selvtilliden hos danskerne langt fra er under gulvbrædderne.

»Vi vil gerne bygge en vinderkultur op, og det kan lyde dumt at sige, når vi ikke har prøvet at vinde guld. Men vi vil være blandt de fire bedste hvert år. Der er kommet en større ro på. Vi følte, at vi skulle bare gøre vores arbejde, så ville vi komme i semifinalen. De andre år har vi måske været lidt shaky og frygtet fiaskoen, fordi der har været så mange af dem,« indrømmer Toft.

Fredag 17.30 står hun så overfor de spillere, hun kender så godt fra sine mange år på toppen af den internationale håndboldscene.

