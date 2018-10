Norske Heidi Løke forlader Storhamar efter den igangværende sæson og vender tilbage til Larvik.

Larvik. Den norske håndboldspiller Heidi Løke forlader sin klub Storhamar IL efter den indeværende sæson og vender tilbage til Larvik HK.

Det skriver lokalavisen i Larvik Østlands-Posten.

- Larvik betyder utrolig meget for mig. Det bliver min tredje periode i klubben, og jeg ønsker nu at afslutte karrieren her. Det bliver godt at komme hjem, siger 35-årige Heidi Løke til lokalavisen.

Løke spillede sin første periode i Larvik fra 2000-2002 og igen fra 2008-2011, inden hun forlod klubben til fordel for den ungarske storklub Györ.

I 2017 skiftede hun til Storhamar, hvortil hun har pendlet frem og tilbage fra sit hjem i Sandefjord, der ligger tæt på Larvik.

- Jeg har haft det godt i Hamar, men ser man på det store billede, så bliver det lettere, når der kun er et kvarter til arenaen, siger hun.

Løke har i sin tid i Larvik scoret 1101 mål i 139 kampe. Stregspilleren har skrevet under på en kontrakt med klubben, der løber til 2020.

Hun har været en stor profil på det norske landshold gennem de seneste mange år, hvor hun blandt andet har været med til at vinde EM-guld i 2008, 2010 og 2014, VM-guld i 2011 og 2015 og OL-guld i 2012.

Hun blev kåret til årets spiller i verden i 2011 og VM's bedste stregspiller samme år.

/ritzau/NTB