En håndboldstjerne frygter at have mistet værdifulde håndboldminder.

Den tidligere HC Midtjylland- og BSV-spiller Espen Lie Hansen har valgt at vende snuden hjemad mod Norge efter otte års håndboldkarriere i udlandet.

I torsdags fløj nordmanden så mod hjemlandet, og en flyttebil skulle samtidig fragte alle hans ejendele mod Norge.

Men turen for flyttebilen gik ikke som planlagt, og det har fået store konsekvenser for nordmanden, skriver VG.

Flyttebilen havde kurs mod norske Drammen, hvor Lie Hansen skal spille i næste sæson. Han skifter fra det franske storhold Nantes.

Men da bilen kørte ud på motorvejen uden for Paris, blev chaufføren af andre trafikanter gjort opmærksom på, at der kom røg ud af bilen, som udviklede sig til en brand. Lie Hansens ejendele stod altså ikke til at redde fra flammerne.

»Det er helt uvirkeligt, at alt er væk. Da chaufføren ringede og fortalte om branden, troede jeg, at det var for sjov. At jeg var med i skjult kamera,« siger den 30-årige landsholdsspiller til VG.

Men det var desværre ikke en spøg. Både møbler, tøj, spillerdragter og medaljer ser ud til at være ødelagt eller stærkt beskadiget. Heriblandt to sølvmedaljer fra VM i 2017 og 2019, hvor sidstnævnte blev vundet på dansk jord.

Espen Lie Hansen fortæller også, at det ikke ser ud til, at han får erstattet noget, for nordmanden havde valgt ikke at tegne en flytteforsikring på sine ejendele. Årsagen til branden er endnu ukendt.