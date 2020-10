Vipers fra Team Esbjergs Champions League-gruppe vil undgå coronakarantæne hjemme ved at spille i Danmark.

Rejsevejledningerne og karantænereglerne i forbindelse med coronapandemien varierer meget fra land til land. Og nu kan det måske få betydning for Danmark, at landet ikke er så hårdt ramt som andre lande lige nu.

Helt konkret drejer det sig om et par kampe mellem norske Vipers Kristiansand og russiske Rostov-Don i kvindernes Champions League i håndbold. Men det kan muligvis give andre lignende idéer.

Sagen er, at Vipers i næste uge skulle have været til Rusland for at møde Rostov-Don, men coronasituationen i Rusland gør, at kampen er blevet udsat. Om en måned skal returkampen i Norge efter planen finde sted.

Men nu har Vipers fået en idé, som involverer en dansk håndboldhal.

For som situationen er lige nu i Norge, vil hele Vipers-lejren inklusive spillere, trænere og ledere, som rejser til Rusland for at spille en kamp, skulle i ti dages hjemmekarantæne, når de returnerer til Norge.

Det skriver det norske nyhedsbureau, ntb.

Det skal holdet ikke, hvis de har været i Danmark, hvor der er lidt mere kontrol med coronasituationen. Den forskel i rejserestriktionerne påtænker Vipers at udnytte.

- Vi er i dialog med Rostov-Don om, hvorvidt vi i stedet kan spille en dobbeltkamp på neutral grund i Danmark, siger holdets træner, Ole Gustav Gjekstad, til ntb.

- Der gælder ikke de samme karantæneregler som for Rusland.

Med andre ord vil man låne en dansk håndboldhal til at spille de to indbyrdes opgør i Champions League-gruppespillet, hvor begge hold er i gruppe med Team Esbjerg.

På den måde slipper holdene for at skulle i karantæne, når de vender hjem.

Krydsningen af landegrænser er en udfordring en del steder for tiden, så problemstillingen kan potentielt blive relevant for mange.

/ritzau/