Danmark spillede fantastisk, men blev overhalet, da rutinerede nordmænd så snittet til at stikke kniven ind.

Efter en fremragende første halvleg fra de danske håndboldkvinder i EM-semifinalen mod Norge gik danskerne lidt ned efter pausen.

Og selv det mindste fald i niveau bliver straffet, når modstanderne hedder Norge, som oser af klasse og rutine på den allerstørste scene.

Nordmændene vandt anden halvleg med seks mål, og ifølge de danske spillere, så var det ikke fysikken, men rutinen, som blev udslagsgivende.

- Norge har en stærk kæde af spillere, som har spillet sammen i mange år. De har stået i de her situationer i nærmest hver eneste slutrunde. Det giver noget rutine, og vi har ikke stået i ret mange af de her situationer, siger playmaker Mie Højlund.

- Det er noget, vi kan tage med, men det var tydeligt på spillet i dag, at nordmændene er noget mere rutinerede end os. Det kommer forhåbentlig til os på et tidspunkt.

Målvogter Sandra Toft kunne også godt fornemme, at der ikke skulle meget til, før nordmændene tiltvang sig overtaget efter pausen.

- De har mere rutine og har spillet mange flere landskampe, siger den danske målvogter, som ellers stod fremragende før pausen.

- Vi var med meget, meget langt henne i kampen. Norge er bare verdens bedste til at straffe fejl. Lige så snart de så, en stregspiller var bare lidt fri, så udnyttede de det.

Landstræner Jesper Jensen var efter kampen stolt af sine spillere trods nederlaget. Og han mener, at det var en vigtig kamp i den læringsproces, holdet skal igennem.

- Det tager bare noget tid, før man har vænnet sig til at spille de her semifinaler. Det er noget nyt, siger han.

- Norge har kigget på denne her semifinale allerede for 14 dage siden. Vi begyndte at kigge på den for tre dage siden. Jeg synes, vi har gjort et gigantisk flot stykke arbejde.

Danmark skal nu spille bronzekamp søndag mod Kroatien.

