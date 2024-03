Vipers Kristiansand er kommet i mål med en redningsplan, så klubben undgår den truende konkurs.

Den norske håndboldklub Vipers Kristiansand, der har vundet kvindernes Champions League tre sæsoner i træk, har undgået en truende konkurs.

Det oplyser klubbens ledelse på et pressemøde fredag, oplyser norsk TV 2 ifølge NTB.

Som en del af en redningsplan har Vipers den seneste tid skulle indhente et "betydeligt millionbeløb", og ledelsen har været tydelig om, at situationen skulle løses inden juni, hvis klubben skulle undgå konkurs.

Nu har klubben så fået de sidste brikker på plads, lyder det.

Blandt andet har klubbens spillere tidligere på måneden accepteret en lønnedgang for at hjælpe deres arbejdsgiver.

I januar ringede spillerne desuden rundt til virksomheder for at samle penge ind til klubkassen.

Ifølge NRK sikrede initiativet omkring en million norske kroner ud af de seks millioner norske kroner, som klubben i januar oplyste, at den havde brug for.

Målmanden Katrine Lunde fortalte dengang, at rundringningen til lokale virksomheder var spillernes egen idé.

- Vi forsøger at finde alle muligheder for at få ekstra penge. Vi diskuterede det lidt, og så kom dette initiativ frem, sagde Lunde til Fædrelandsvennen.

Vipers er ikke kommet gratis til de tre triumfer i Champions League. Ifølge NTB steg klubbens lønudgifter fra 11 millioner norske kroner i 2019 til 22 millioner i 2022.

Kristiansand-klubben er stadig i spil til at vinde Champions League for fjerde år i træk. Klubben er sikker på at avancere til ottendedelsfinalerne efter at have vundet de seneste fire kampe i gruppespillet, blandt andet ude mod Team Esbjerg.

