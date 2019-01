I kan bare komme, Danmark!

Verdens bedste håndboldspiller er ikke bange for det danske forsvar. Norges superstjerne Sander Sagosen smiler bare, da han bliver konfronteret med Simon Halds formel på at stoppe ham; at gå hårdt til ham.

»Ja ja, men så må han bare prøve på det. Så må jeg bare løbe rundt om ham jo. Jeg ved, at han er stor, stærk og hurtig, men det skal nok gå fint,« siger Sander Sagosen helt stille og roligt.

Han kender Simon Hald særdeles godt fra flere sæsoner sammen i Aalborg Håndbold. Sander Sagosen var spirende bagspiller med kurs mod Paris SG, mens Simon Hald var bomstærk stregspiller på vej mod Flensburg-Handewitt.

Nu mødes de så muligvis i en direkte duel torsdag, når Danmark og Norge kæmper om at få maksimumpoint med over i mellemrunden. Og selvom Sagosen ikke frygter de danske tacklinger, har han alligevel stor respekt for Danmark.

»Jeg synes, at Danmark ser skarpe ud. Specielt defensivt med Niklas i målet har det været godt. Men jeg synes også, at vi ser godt ud. Vi har vundet alle vores kampe med 10 mål eller mere. Men det har Danmark også, så vi er vel ikke blevet sådan rigtig testet nogen af holdene endnu,« siger Sagosen.

Sander Sagosen har været holdkammerat med mange danskere i Aalborg Håndbold, men han er det også lige nu i Paris SG.

Her spiller Henrik Toft Hansen og Mikkel Hansen, og der kommer ikke til at mangle sammenligninger mellem Sagosen og Mikkel Hansen op til duellen.

Simon Hald jubler her efter et mål mod Østrig. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

En duel, Sagosen glæder sig meget til.

»Det bliver fedt. Jeg elsker at spille mod de bedste spillere, og Mikkel er klart en af verdens bedste spillere, så det bliver mega fedt,« siger nordmanden.

Så er spørgsmålet bare, hvor fedt det viser sig at være, når kampen er overstået sent torsdag aften. De danske forsvarsspillere har i hvert fald tænkt sig at gøre sit til, at Sagosen ikke får held til at føre Norge til sejr.

Begge hold er ubesejrede indtil videre ved VM.