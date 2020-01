Sander Sagosen har strålet ved EM, men han og Norge missede finalen efter gysernederlag til Kroatien.

Sander Sagosen bombede ti gange i EM-semifinalen mod Kroatien, som Norge på dramatisk vis tabte efter en gyser med 80 minutters håndbold.

Kroatien sikrede sejren fire sekunder før tid i den anden forlængede spilletid, da Zeljko Musa sørgede for 29-28-sejr med sin scoring.

Dermed lykkedes det ikke Norge at nå til den første EM-finale i herrehåndbold efter syv sejre i dette års turnering før nederlaget mod kroaterne.

Det var selvsagt en nedtur ikke bare for Norge, men også for profilen Sagsosen, der er topscorer med 61 mål ved EM.

- Det er svært lige nu. Vi havde en drøm og et mål om at spille den finale, og det skal vi ikke, så det er træls, siger Sander Sagosen ifølge TV2 Sport.

Den ordinære spilletid endte 23-23, og så skulle der yderligere to gange fem minutters spil til. Her var der ingen vinder, og derfor skulle spillerne ud i endnu ti minutters dyst fredag aften.

Finalen må Norge og Sagosen altså kigge langt efter.

- Det er sådan, det er, når man ikke er dygtig nok til at vinde efter 60 minutter. Så bliver det forlænget spilletid.

- Vi lavede for mange fejl offensivt, og vi brændte for mange skud på deres målmand specielt i første halvleg, hvor vi havde mulighed for at lukke kampen.

- Vi spillede lidt afventende, og de stod godt i forsvaret, og så fik vi svært ved at score mål, lyder analysen fra Sagosen.

Norge har aldrig vundet en stor titel i herrehåndbold, og det bliver altså heller ikke i denne turnering, at det sker.

Norge og landstræner Christian Berge må i stedet indstille sig på at skulle finde motivationen til at spille om bronzemedaljer.

Norges Gøran Johannessen forsøgte at afslutte i slutfasen, da Norge var i angreb, men den tidligere GOG-spiller ramte træværket, og Kroatien sejrede kort efter i de sidste sekunder.

- Jeg oplevede, at vi var et stolpeskud fra at stå i finalen. Han (Johannessen, red.) skulle afslutte, for vi havde svært ved at komme til chancer. Det er meget synd for drengene, som kæmpede gennem hele kampen, siger Christian Berge ifølge NTB.