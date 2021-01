Sander Sagosen stod for 11 norske mål, men det var ikke nok til at besejre et velspillende fransk mandskab.

Frankrig løb med sejren, da to af håndbold-VM's stærkeste mandskaber torsdag aften bragede sammen i gruppe E.

Det var således Norge, der blev besejret med cifrene 28-24.

Dermed kom Frankrig perfekt fra land, mens de ambitiøse nordmænd fik en lidt skuffende start på slutrunden i Egypten.

Norge var torsdag uden en af sine største profiler, Christian O'Sullivan, der var blevet meldt ude med sygdom inden opgøret.

I torsdagens kamp bragte Frankrig sig foran 1-0 på første angreb, der blev afsluttet med et elegant, indøvet vip til Kentin Mahé.

Mahé, der til daglig spiller i ungarske Veszprem, stod for franskmændenes første fire mål, som var med til at sikre en tidlig 4-1-føring.

Norge ville dog også være med, og efter cirka et kvarters spil var det helt lige ved stillingen 8-8. Herefter gik målscoringen en smule i stå, og holdene fulgtes ad indtil en pausestilling på 13-13.

Sander Sagosen havde på det tidspunkt lavet syv af Norges 13 mål.

Franskmændene kom bedst ud til anden halvleg og scorede de første tre mål efter pausen. Dermed kom de foran 16-13.

Norge fik senere udlignet til 18-18, men det var hele tiden som om, at Frankrig havde lidt mere at byde ind med. Sagosen havde det også lidt sværere efter pausen, men endte trods alt på hele 11 scoringer.

Mod kampens slutning trak Frankrig fra, og det endte derfor lidt overraskende med en relativt sikker fransk sejr.

Kentin Mahé blev fransk topscorer med ni mål. Det var dog også en stor kamp af Wesley Pardin i Frankrigs mål, der var med til at sikre sejren.

Blandt de øvrige resultater torsdag var en storsejr på hele 51-29 til Slovenien, der var oppe imod Sydkorea.

I samme gruppe havde Hviderusland og Ruslands Håndboldforbunds hold forinden spillet uafgjort - 32-32.

Rusland stiller op til slutrunden under det navn på grund af en dopingdom i Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Schweiz, der har erstattet USA ved VM, vandt 28-25 over Østrig. Island tabte til Portugal, Algeriet slog Marokko, og Sverige besejrede Nordmakedonien.

