Det blev et "hej då" til de svenske semifinaledrømme, da holdet søndag aften på hjemmebane i Malmø tabte med 20-23 til Norge.

Det var nordmændenes femte sejr i turneringen, hvor Sander Sagosen og co. nærmer sig en plads blandt de sidste fire hold.

Resultatet betyder, at Norge fører gruppe 2 i mellemrunden med seks point, foran Slovenien og Ungarn, som begge har fire point.

Den norske sejr kom i hus efter en hæsblæsende afslutning. Efter at have ført med fire mål i det meste af anden halvleg, lykkedes det svenskerne at komme på 20-22 med få minutter tilbage.

Men da svenskerne spillede for endnu en reducering, brændte de på en velspillende Torbjørn Bergerud i det norske mål, hvormed det norske sejr blev slået fast.

Forud var gået en kamp, hvor Norge og Sverige fulgtes ad til stillingen 5-5 i første halvleg, inden nordmændene trak fra.

Svenskerne havde svært ved at få deres angrebsspil til at fungere og med ni angrebsfejl mod Norges to, var det en bærende grund til, at Norge kunne gå til pause foran 12-8.

I anden halvleg kom svenskerne bedre med og spillede lige op med nordmændene, som de dog aldrig fik indhentet.

Både Norge og Sverige er medværter ved EM, som de afholder sammen med Østrig. Turneringen har haft deltagelse af 24 hold.

/ritzau/