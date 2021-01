De danske håndboldherrer leverede onsdag aften en fuldstændig unik håndboldkamp, da Egypten blev besejret med 39-38.

Kampen havde alt! To gange forlænget spilletid, straffekastkonkurrence, to røde kort og masser af absurde fejl.

Og i vores nabolande er man også helt på halen over den vanvittige danske kvartfinalesejr.

Herunder et lille udsnit af de nordiske reaktioner:

Norsk TV 2 skriver 'Danmark i utroligt VM-drama: Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende'.

»Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Jeg vil ønske, at jeg kommer til at opleve det igen, men det tror jeg ikke kommer til at ske,« siger TV 2 Norges håndboldekspert Bent Svele.

Svenskerne er også helt blæst bagover af det vilde danske drama.

»Videre i VM – efter sanseløst drama,« lyder rubrikken.

»Det her er den mest dramatiske kamp, jeg har været med til,« siger den svenske håndboldekspert Claes Hellgren.

Under overskriften 'Har aldrig set noget lignende' udtaler den tidligere landsholdsspiller Kristian Kjelling til norske VG.

»Jeg har aldrig set noget lignende. Det er to hold, som har givet os noget utroligt.«

Svenske Expressen skriver om den egyptiske tragedie.

»Tårer efter den brutale VM-gyser,« lyder overskriften.

»Det er en frygtelig afslutning, og der var nogle, som skulle sluge et nederlag. Desværre for Egypten blev det dem,« siger tidligere håndboldstjerne Martin Frändesjö.