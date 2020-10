Norsk håndboldpræsident siger, at Norge på grund af coronasituationen kan opgive at være EM-vært i december.

Det er ikke sikkert, at Norge kommer til at arrangere kvindernes EM-slutrunde i håndbold i december sammen med Danmark.

Coronarestriktionerne i Norge kan vise sig at være så strikse, at det ikke giver mening at beholde værtskabet, og Det Norske Håndboldforbund (NHF) har muligheden for at opgive værtskabet. Det siger NHF-præsident Kåre Geir Lio til den norske avis VG.

- Vi ser risikoen, og der er ting, vi må vurdere i forhold til at gennemføre EM. Enten skal vi finde på nye kloge foranstaltninger, eller også skal vi vurdere, om det overhovedet er muligt at gennemføre slutrunden. Så enkelt er det, siger han.

Spørgsmål: Kan I helt opgive mesterskabet?

- Ja. Det kan ske. Vi må acceptere den nuværende situation. Vi planlægger ud fra alle scenarier og vælger det bedste. Det kan være, at det hele ikke går op, siger Kåre Geir Lio.

En væsentlig udfordring for slutrundekampene i Norge er, at hvis en enkelt spiller bliver smittet undervejs, skal hele holdet og dets eventuelt seneste modstander gå i karantæne og tages ud af EM, hvis de nuværende retningslinjer fra myndighederne skal følges.

Opdages et smittetilfælde hos et af de hold, som spiller EM-kampe i Danmark, skal kun den smittede spiller gå i karantæne.

NHF prøver at få tilladelse til, at de aktuelt gældende norske regler ændres i forbindelse med EM. Det bekræfter kulturminister Abid Raja, der stadig ser optimistisk på udsigten til at kunne spille EM-kampe i Norge.

- Det Norske Håndboldforbund har udarbejdet et udkast til en smitteprotokol, som i øjeblikket er til vurdering hos de relevante sundhedsmyndigheder. Vi er mange, som håber og tror, at håndbold-EM kan gennemføres under en streng smitteprotokol, skriver den norske kulturminister i en e-mail til VG.

Til EM-kampene i Danmark vil der maksimalt kunne være 500 personer i hallen.

I Danmark skal der spilles EM-kampe i Frederikshavn og Herning, mens der i Norge kun skal spilles i Trondheim - hvis altså nordmændene bevarer EM-værtskabet. Tidligere var planen også at spille kampe i Stavanger og Oslo.

Medaljekampene er planlagt til at skulle spilles i Norge.

Slutrunden står til at blive afviklet i perioden 3.-20. december.

