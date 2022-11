Lyt til artiklen

Søndag aften viste sport sig fra sin grimmeste, modbydeligste og mest ubarmhjertige side for de danske håndboldkvinder, da de var mulehår fra en historisk succes.

Men en dominans både på banen og på måltavlen forsvandt lige så hurtigt som en laks på et norsk julebord, og danskerne endte med at tabe guldet på gulvet og sende det til vore naboer i stedet.

Og nu er de – sjovt nok – ikke til at pille ned igen.

'Norsk EM-guld – dansk kollaps,' skriver vores kære kollegaer fra Dagbladet eksempelvis, og kalder Norges comeback for 'enormt.'

Sarah Iversen efter EM finalen mellem Danmark-Norge i kvindehåndbold i Slovenien, søndag den 20 november 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sarah Iversen efter EM finalen mellem Danmark-Norge i kvindehåndbold i Slovenien, søndag den 20 november 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Undervejs var Norge bagud med fem mål, men til sidst måtte danskerne se sig besejret i opgøret, der endte 27-25.

»Danmark ser deprimeret ud. Det er forståeligt, men sikke en utrolig anden halvleg fra Norge,« siger Marit Malm Frafjord fra NRK i kølvandet på opgøret, hvor Norge sikrede sig EM-guld nummer ni!

Minut nummer 53 viste sig at være skæbnesvangert for Danmark. Her tog Norge føringen for første gang i kampen, og derfra var vores kvinder aldrig igen i nærheden af at kunne kalde sig europamester.

For første gang i 18 år var Danmark i en finale, men guldtørsten blev altså ikke slukket søndag aften – desværre.

Hos norske NRK påpeger man en »enorm erfaringsforskel,« da Danmark stod i sin første EM-finale i to årtier, mens Norge kun har tabt en af sine sidste otte EM-finaler.

Kampen bliver beskrevet som et »enormt håndbolddrama,« efter nordmændenes »mareridtsstart.«

I stedet for sendte de danskerne hjem med et mareridt og havnede selv i endnu en gulddrøm.