Det bliver en dyr affære, hvis udstyret ikke er helt, som det skal være ifølge reglerne.

Det har Norge måttet sande i forbindelse med årets EM-slutrunde, der har budt på fire bøder.

Det skriver NRK.

Årsagen er, at er der er helt særlige regler i forhold til det udstyr, spillerne har på under kampene. Her har Norge spillet med nogle særlige kompressionsshorts under de 'normale' shorts.

På billedet herover ses de omtalte kompressionsshorts. Foto: Johan Nilsson / ScanpixRitzau Vis mere På billedet herover ses de omtalte kompressionsshorts. Foto: Johan Nilsson / ScanpixRitzau

Den del er i sig selv ikke forbudt, men farverne skal være rigtige, og det er her, nordmændene er blevet tvunget til at hive pengepungen frem.

For ifølge reglerne skal de brugte kompressionsshorts være samme farve som spillerdragtens dominerende farve - i Norges tilfælde er det rød trøje og blå shorts.

Da nordmændene spillede i Trondheim, var de valgte kompressionsshorts dog sorte, og den går ifølge reglerne ikke.

Derfor fik Norge en bøde efter hver kamp i gruppespillet. Siden har de forsøgt at ændre på tingene, men det har ikke været godt nok, og derfor har EHF altså sendt en række bøder til normændene.

Sander Sagosen er en af de spillere, der bruger kompressionsshorts. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Sander Sagosen er en af de spillere, der bruger kompressionsshorts. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Generalsekretæren i det norske håndboldforbund, Erik Langerud, fortæller til NRK, at bøderne i alt har lydt på 7.000 euro - svarende til cirka 52.000 kroner.

Og selvom der er bestemte regler, mener NRKs håndboldekspert at bøderne er helt ude i hampen, fordi det drejer sig om så lille en ting.

»Det er helt idiotisk. Det er for småligt i forhold til noget, der betyder så lidt i en håndboldkamp. Havde det givet en reel fordel (til Norge, red.), kunne jeg forstå det, men en bøde for en farve, der er en smule forkert, er urimeligt,« siger Håvard Tvedten.

I modsætning til Danmark er Norge stadig med ved årets EM i håndbold. Her venter der søndag anden kamp i mellemrunden, hvor Sverige er modstanderen. Fredag slog Norge Ungarn, hvilket sendte nordmændene til tops i gruppe 2 i mellemrunden med fire point.