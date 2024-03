Nordsjælland og Kolding spiller 33-33, og begge hold har nu tre point ned til direkte nedrykning.

Både Nordsjælland Håndbold og Danmarks mest vindende klub i herrehåndbold, KIF Kolding, tog torsdag et stort skridt væk fra direkte nedrykning i Herreligaen.

Efter en intens og usædvanligt jævnbyrdig håndboldkamp sluttede det helt lige på måltavlen. KIF Kolding brændte en stor chance i kampens døende sekunder, og derfor endte opgøret 33-33.

I de sidste 35 minutter af kampen var intet hold foran med mere end et sølle mål.

Før kampen lå de to hold side om side i tabellen, og det gør de stadigvæk. Hvad vigtigere er for begge, så sender pointdelingen dem tre point foran Lemvig-Thyborøn, der ligger til direkte nedrykning.

Vestjyderne har spillet en kamp færre end de to rivaler i bunden, men får brug for et god slutspurt for at sikre overlevelse. Hjemme i sofaen havde Lemvig-Thyborøn-spillerne derfor krydset fingre for at få en vinder i torsdagens bundbrag, men de fik intet foræret.

I første halvleg nåede nordsjællænderne op på et tremålsforspring. Da det blev hentet, var ingen af holdene tæt på at stikke af. I stedet var der stillingskrig helt frem til det sidste.

Med et minut tilbage af opgøret lobbede Bjarke Christensen KIF Kolding i front med et køligt lob på straffekast, men med 17 sekunder tilbage på uret, udlignede en velspillende Matias Campbell for Nordsjælland.

Kolding fik en sidste chance for at stikke af med det hele, men Magnus Petersen reddede Robert Timmermeisters forsøg.

Selv om Nordsjælland og Kolding formentlig ser ud til at slippe for direkte nedrykning, bliver begge hold en del af nedrykningsspillet, hvor fem hold slås om at undgå én billet til 1. division.

