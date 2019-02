Med en uventet udesejr over Skanderborg er Nordsjælland Håndbold tre point fra en slutspilsplads.

Nordsjælland Håndbold kan stadig med rette håbe på at snuppe en plads i slutspillet i Herre Håndbold Ligaen inden de sidste fem kampe i grundspillet.

Mandag aften vandt Ian Marko Fogs mandskab en tæt udekamp mod topholdet Skanderborg med 29-25. Inden de sidste tre minutter adskilte kun et enkelt mål holdene.

Sejren er særdeles vigtig for Nordsjælland, der godt nok forbliver nummer ti, men kravler op på 15 point efter tre sejre på stribe. Sønderjyske har 18 point på den yderste af de otte slutspilspladser. Samtidig er Nordsjælland nu seks point fra ligaens direkte nedrykningsplads.

For Skanderborg var nederlaget en streg i regningen i toppen af rækken.

En sejr havde definitivt udløst en slutspilsbillet, som dog næppe kommer i fare trods nederlaget. Det østjyske hold er fortsat nummer fire, men er nu to point efter TTH Holstebro på tredjepladsen.

Forud for den spændende afslutning var gået et opgør, hvor ingen af holdene formåede at slå et stort hul. Det blev til en enkelt tremålsføring i første halvleg. Den tilfaldt hjemmeholdet, men ved pausen var de grønblusede kun i front med et enkelt mål.

Også anden halvleg var en lang stillingskrig, men i slutfasen fandt Mike Jensen flere vigtige redninger frem, så kampen tippede gæsternes vej.

/ritzau/