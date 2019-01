B.T. fangede et par norske fans efter den danske VM-triumf, og de er rasende over de danske tilskueres opførsel i Boxen i Herning.

»Danmark var det bedste hold i dag, og de vandt fortjent, men for fanden nogle dårligere supportere,« siger en fan efter opgøret til B.T.

»At buhe hver eneste satans gang en modstander har bolden. Det er en helvedes uskik, og jeg håber virkelig, at Norge og Sverige ikke gør det samme. Danskerne er 'low life', danskerne er patetiske. Så enkelt er det fandeme.«

De danske fans kan muligvis have lyttet til den danske håndboldlegende Lars Rasmussen, der tidligere på dagen til B.T. kom med et opråb til det danske publikum: Der var brug for 'Balkan-stemning' i hallen.

Og det var der i den grad, hvor buh-råbene kunne høres højt og tydeligt, når de norske naboer havde bolden.

»Tillykke til Danmark, men det er så ufint at buhe. Det er helt forfærdeligt og en katastrofe. De danske fans bør skamme sig,« siger en anden fan.

»Danmark var bedre end Norge, men den holdning blandt det danske folk - fy, fanden. Jeg håber virkelig, at Norge og Sverige vil gøre det bedre end Danmark næste år.«

Danmark fik - med hjælp fra de danske tilskuere - en sejr i VM-finalen på 31-22 og kunne efterfølgende lade sig hylde som verdensmestre for første gang nogensinde.