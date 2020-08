Nora Mørk har ikke haft det nemt. Langtfra. Hun er blot 29 år og har en historik med skader, som de fleste sportsfolk nok frygter.

Men nu er den norske håndboldstjerne – endnu en gang – tilbage, og hun fortæller, at knæet, som har voldt så store problemer, har det bedre end længe.

»Der er nogle skruer og plader inden i, men det fungerer rigtig, rigtig godt. Jeg har lidt ondt, både på banen og uden for, men det er mindre end i mange år. Jeg nyder hverdagen og sætter pris på at kunne træne håndbold,« siger hun til Dagbladet.

I februar fik hun foretaget sin 10. operation i knæet efter at have været ude i mange måneder i forvejen. I februar 2018 måtte hun udgå af en Champions League-kamp, fordi korsbåndet i højre knæ gik i stykker.

Derfor var det en lykkelig Nora Mørk, der i august 2019 vendte tilbage for sit klubhold, men jublen varede ikke længe. Kort tid efter måtte hun endnu en gang bæres fra håndboldbanen efter et vrid, og endnu en gang fik hun den hårde besked: en ny operation, for knæet var blevet alvorligt beskadiget.

En melding, der tog hårdt på hende, fortæller hun til Dagbladet.

»Jeg var i en choktilstand i en måneds tid, og jeg fortrængte det. Jeg tænkte, at 'det skete ikke',« fortæller den 29-årige landsholdsspiller, der dog har overrasket sin nye træner i Vipers.

Han er meget glad for den tilstand, hun er i, og han fortæller, at hun er i meget bedre forfatning både fysisk og håndboldmæssigt, end han havde troet.

Nora Mørk er ikke den eneste i familien, der er blevet ramt af grimme skader.

For Nora Mørks tvillingesøster, Thea, blev også ramt af en skade under EM i Frankrig i december 2018 efter blot fem minutter på banen, og som følge af den valgte hun at indstille sin professionelle karriere.

Det nægter Nora Mørk dog på trods af de mange uheld, og hun håber på at kunne komme til at spille OL i Tokyo.

Med landsholdet har Nora Mørk vundet EM-guld tre gange, VM-guld én gang samt OL-bronze i 2016. Hendes seneste landskamp var i maj 2019.