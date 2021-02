Nora Mørk har prøvet det et utal af gange, og onsdag aften kom frygten så op i hende igen.

For under Champions League-opgøret mod Rostov tog den norske håndboldstjerne sig til sit knæ efter en aktion, hvor hun løb på tværs af banen. Hun måtte humpe fra banen, og kort tid efter kunne man se Vipers' store profil opløst i tårer på bænken.

»Foreløbigt ved vi ikke så meget, men knæet virker stabilt. Vi håber på det bedste og fortsætter undersøgelserne,« skriver Vipers-træner Gustav Gjekstad i en SMS til avisen.

29-årige Nora Mørk har fået de seneste år ødelagt af den ene skade efter den anden.

I 2019 røg korsbåndet i sin debut for storklubben CSM București. Det skete lige efter, hun var kommet tilbage fra en langvarig skade.

I alt har hun været igennem hele ti knæoperationer, hvilket også har medført, at hun missede både EM i 2018 og VM i 2019 på grund af korsbåndsskader.

I sommeren 2020 valgte Nora Mørk at skifte til Vipers og dermed vende tilbage til norsk håndbold, efter hendes mor havde fået konstateret brystkræft.

I den forbindelse sagde en meget påvirket håndboldstjerne:

»Dem, som kender mig, ved, at familien betyder alt. Min mor er det kæreste, jeg har. Det tog mig ikke lang tid at bestemme mig for, at jeg ville hjem - lige så meget for min egen skyld. Jeg vil være inden for Norges grænser med mulighed for at kunne tage hjem til Oslo, når det er nødvendigt,« sagde hun dengang.

Det sidste halve år har Nora Mørk så holdt sig skadesfri, og den dygtige højre back var senest med det norske landshold til EM i Danmark tilbage i december.

Her havde hun en stor andel i, at de norske kvinder gik hele vejen og tog guldet.

»Jeg er taknemmelig for at mit knæ og krop fungerer, som det skal,« sagde hun under mesterskabet.

Nu er spørgsmålet så bare, om Norges store stjerne igen, igen kan se frem til en pause fra håndboldbanen.