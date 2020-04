Endnu en gang har én af håndboldsportens største stjerner været under kniven.

Nora Mørk har haft en skadeshistorik, som de fleste idrætsfolk kun kan frygte. I februar måtte hun tilføje et nyt kapitel til den kedelige historik.

Her fik hun foretaget sin 10. knæoperation - i en alder af bare 29 år. Men denne gang bestemte hun sig for at holde operationen hemmelig for omverdenen. Det siger Nora Mørk til TV 2 Norge.

»Det var hårdt dengang. Jeg var for stresset og ville ikke sige noget. Jeg ville bare sikre mig, at det gik godt,« siger stjernespilleren.

Nora Mørk er blevet opereret for tiende gang. Foto: Patrik STOLLARZ

Nora Mørks skadeshelvede er næsten ikke til at forestille sig. 22 af de seneste 26 måneder har hun været tvunget til at kigge på fra tilskuerrækkerne i stedet for at være med.

I februar 2018 måtte hun udgå af en Champions League-kamp. Korsbåndet i højre knæ var i stykker. I august 2019 var hun så hun tilbage for sit klubhold, men lykken var kort.

Kort tid efter hun måtte hun atter bæres fra banen efter endnu et uheldigt vrid. På ny var knæet beskadiget, og Nora Mørk måtte gennem sin niende operation.

Og for to måneder siden rundede hun så sin tiende. Heldigvis for Nora Mørk og norsk håndbold er der ingen fare på færde.

Nora Mørk var senest med ved en slutrunde i 2017. Her vandt hun VM-sølv med Norge. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Nora Mørk fik skåret en smule i sin menisk og slap med to dage på krykker.

»Det viste sig, det var det, som var nødvendigt, for efter operationen blev det meget bedre. Det var som om, knæet var helt friskt. De sidste to måneder har jeg trænet næsten ligesom alle andre. Der er ingen hævelser, og det tåler meget. Det er fantastisk,« siger Mørk.

Nora Mørk siger til sidst, at hvis håndboldverdenen kunne træne i dag, så havde hun været med.

Med landsholdet har Nora Mørk vundet EM-guld tre gange, VM-guld en gang samt OL-bronze i 2016. Hendes seneste landskamp var i maj 2019.