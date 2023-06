Hun er ydmyg. Og enormt glad.

Det stråler ud af den norske håndboldstjerne Nora Mørk, da hun møder pressen inden weekendens Final 4.

Hun har vundet Champions League adskillige gange. Og det betyder enormt meget for hende at stå her igen, for karrieren har bestemt ikke altid været en dans på roser for landsholdsspilleren, der har kæmpet med grimme knæskader, operationer og stor modgang.

Alligevel står hun i en situation, hvor hun kan vinde Champions League. Igen. Det har hun gjort seks gange tidligere.

En vild bedrift for Nora Mørk, der på en måde har fundet et særligt syn på tingene efter at have været så meget igennem.

»Jeg ved, jeg sætter meget pris på det. Jeg føler mig meget ydmyg, at jeg har mulighed for at være her. Chancen for, jeg kunne det og kunne spille håndbold igen, har været meget lille gennem årene. Jeg tror, jeg bare nyder det,« siger Nora Mørk, der i dag spiller for danske Team Esbjerg, til B.T. og fortsætter:

»Jeg elsker at spille håndbold, jeg elsker at spille foran så mange mennesker. Det er derfor, jeg ville tilbage og prøve. Jeg er bare så spændt på at være her. Jeg nyder det, for der er værre ting i livet end at tabe en semifinale eller finale. Der er meget værre ting. Så for mig er det her mere min præmie for alt det hårde arbejde,« siger den norske stjerne med et stort smil.

For det har på ingen måde været let. I februar 2018 ødelagde Nora Mørk sit korsbånd, og det holdt hende fra banen i lang tid.

Nora Mørk var med til at vinde EM-guld med Norge i 2022. Foto: Antonio Bat/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Nora Mørk var med til at vinde EM-guld med Norge i 2022. Foto: Antonio Bat/EPA/Ritzau Scanpix

Da hun i efteråret samme år var klar til at gøre comeback, blev hun i september skadet endnu en gang – denne gang i menisken.

Det betød, at hun gik glip af EM i Frankrig. I august 2019 var den så gal igen. Knæet var alvorligt beskadiget, og hun skulle opereres. Igen.

Men Nora Mørk lagde ikke håndboldskoene på hylden. Hun kæmpede videre, og hun kæmpede sig tilbage.

Derfor er hun også stolt af endnu engang at stå i Final 4. Det lægger hun ikke skjul på. Stolt af, at hun kunne vise, at eksperterne, der mente, hun skulle stoppe karrieren, tog fejl, men hun er mest af alt også stolt af sig selv.

»Jeg skal være helt ærlig og sige, jeg skulle også bevise, jeg selv tog fejl. Der har været mørke perioder, hvor jeg ikke kunne se, hvordan jeg skulle komme tilbage. Jeg er nok min egen største fjende, jeg er hård ved mig selv,« siger Mørk, der blandt andet har vundet fem EM-titler og to gange VM-guld med Norge.

Og hun er slet ikke færdig med at spille håndbold og jagte de store triumfer.

»Jeg ved, jeg i disse situationer og kampe har dét ekstra, og jeg viser det forhåbentlig i weekenden. Måske behøver jeg det slet ikke, hvis holdet spiller godt,« siger hun med et stort smil.

Nora Mørk og Team Esbjerg skal i semifinalen møde FTC fra Ungarn, mens Györ og Vipers Kristiansand tørnede sammen i den anden semifinale, der endte med en sejr til Vipers.

Vinderne af de to kampe mødes i søndagens finale, mens taberne mødes i kampen om tredjepladsen.