Uheld på uheld på uheld.

Sådan kan Nora Mørks situation nok bedst beskrives. For den norske håndboldstjerne har - endnu engang - fået en nedslående melding.

Hun skal opereres. Igen. Og endnu engang er det knæet, det er gået ud over, fortæller nordmandens klub CSM Bucuresti.

»Hun er i dag blevet undersøgt grundigt, og resultatet blev det, vi alle frygtede. Knæet er alvorligt beskadiget, og Nora skal igennem en operation, hvorefter hun skal holde en pause i nogle måneder.«

I februar 2018 ødelagde Nora Mørk sit korsbånd, og det holdt hende fra banen i lang tid. Da hun i efteråret var klar til at gøre comeback, blev hun i september skadet endnu engang - denne gang i menisken. Det betød, at hun gik glip af EM i Frankrig, og nu venter der altså endnu en pause på sidelinjen.

»Jeg kan ikke forstå, jeg skal være så uheldig. Jeg er så ked af, at det her er sket, nu hvor det hele gik så godt, og jeg var i god form,« siger Nora Mørk til CSM Bucurestis hjemmeside.

»Jeg er ked af, at jeg ikke kan spille med pigerne det næste stykke tid. Jeg ville rigtig gerne spille med dem og hjælpe holdet med at nå vores mål,« siger Nora Mørk.

Præcis hvor længe hun skal sidde ude vides ikke, men da hun i marts gjorde comeback på banen, fortalte hun ærligt, hvordan den sidste tid havde været.

»Det har været et sandt helvede. Jeg er meget glad for i dag, og jeg havde kropskontakt,« fortalte Nora Mørk.

Når hun endnu engang skal på operationsbordet, bliver det niende gang, hun skal under knivet med et knæ, og netop uheld har været en gentagende ting for Mørk-familien.

For Nora Mørks tvillingesøster, Thea, blev også ramt af en skade under EM i Frankrig i december sidste år efter blot fem minutter på banen, og som følge af den valgte hun at indstille sin professionelle karriere.

Ud over at have været ramt af skader har Nora Mørk tidligere været igennem en hård tid uden for banen, da private billeder af hende begyndte at florere på nettet. Det kan du læse mere om her.