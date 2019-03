Det sidste års tid står nok printet klart i erindringen hos Nora Mørk. Også selvom det ikke er på den gode måde.

For den norske håndboldprofil har været igennem en meget lang periode på sidelinjen.

»Det har været et sandt helvede. Jeg er meget glad for i dag, og jeg havde kropskontakt,« lyder det fra 27-årige Nora Mørk til Frederiksstad Blad, skriver VG.

For fredag aften skete det, hun har ventet på længe. Hun gjorde comeback på håndboldbanen efter et år med grimme skader.

I slutningen af september sidste år var hun klar til et comeback efter en skade, som hun havde brugt omkring otte måneder på at komme sig over, men her ramte uheldet endnu en gang, da hun fik en meniskskade og måtte opereres.

Det kostede ikke blot en ny pause, men det betød også, at Nora Mørk måtte vinke farvel til EM-slutrunden i Frankrig i december.

»Nu må jeg lægge mig under kniven med knæet for ottende gang. Det er første gang, jeg har mærket følelsen af at være knust, at have mistet modet og motivationen. Nu ved jeg ikke, hvad fremtiden bringer, for nu er jeg bare en håndboldspiller, der ikke spiller håndbold,« sagde Nora Mørk i oktober.

Men nu ser det altså lysere ud for nordmanden, der igen har harpiks på fingrene, og som fredag var med i en træningskamp for det norske reservelandshold efter at have været ude i 410 dage helt præcist.

Nora Mørk er tilbage på håndboldbanen efter en hård periode med skader. Foto: Patrik STOLLARZ Vis mere Nora Mørk er tilbage på håndboldbanen efter en hård periode med skader. Foto: Patrik STOLLARZ

»Det var virkelig sjovt, og jeg har ventet så længe. Det er faktisk svært at sætte ord på. Kroppen har det godt, så jeg er meget glad,« sagde Nora Mørk til Frederiksstad Blad efter opgøret.

En spiller, der virkede til at være sin skade kvit efter en periode, hvor netop uheld har ramt Mørk-søstrene.

For Nora Mørks tvillingesøster, Thea, blev også ramt af en skade under EM i Frankrig efter blot fem minutter på banen, og som følge af den valgte hun at indstille sin professionelle karriere.

Ud over at have været ramt af skader har Nora Mørk tidligere været igennem en hård tid uden for banen, da private billeder af hende begyndte at florere på nettet. Det kan du læse mere om her.