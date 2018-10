Håndboldherrernes OL-guld i 2016 har sikret sig en plads i historiebøgerne som et af de største danske sportsresultater nogensinde. Men for Jesper Nøddesbo var triumfen i Rio ikke udelukkende en god oplevelse.

Den populære stregspiller følte ikke, at han nogensinde fik en ærlig chance for at bidrage på banen.

Det forklarer Nøddesbo i sin nye bog, ’Yes Man’, hvor han i kapitlet ’OL-guld med bismag’ blandt andet skriver:

»Jeg kendte selvfølgelig præmissen hjemmefra, men jeg følte mig virkelig røvrendt, når jeg lige fik de sidste minutter i en kamp, hvor alt var afgjort.«

Glæden var stor, da OL-guldet var sikret efter finalesejr over Frankrig. Men bag facaden kæmpede Jesper Nøddesbo med at holde humøret oppe undervejs i den olympiske turnering. Foto: MARIJAN MURAT Vis mere Glæden var stor, da OL-guldet var sikret efter finalesejr over Frankrig. Men bag facaden kæmpede Jesper Nøddesbo med at holde humøret oppe undervejs i den olympiske turnering. Foto: MARIJAN MURAT

I et interview med B.T. uddyber Jesper Nøddesbo sin oplevelse af de olympiske lege.

»OL var ved at knække mig mentalt. Jeg følte ikke, jeg havde nogen som helst mulighed for at komme på banen. Uanset hvad jeg gjorde. Jeg havde bare så brændende et ønske om at komme på banen - og fejlede jeg så, jamen, så fuck det, så ville det bare blive legitimt for mig at sidde ude på bænken.«

Men Jesper Nøddesbo, som på det tidspunkt spillede i Barcelona, tilbragte altså størstedelen af tiden på udskiftningsbænken under OL.

Han forklarer, at han ikke følte, han havde en god kommunikation med Gudmundur Gudmundsson, og derfor forsøgte han at gå til personerne tættest på den daværende landstræner for at ændre på tingene.

Der kom en mand hen til mig og sagde: ’Du var fucking god på bænken, mand’. Hold kæft, den ramte mig. Det var eddermame en lussing Jesper Nøddesbo

»Jeg sagde til Henrik Kronborg (assistenttræner, red.) og Claus Hansen (daværende talentschef), at det måtte de fandeme ikke gøre mod mig. Så måtte de hellere lade mig sidde ude på bænken. Altså, det der med at sætte mig ind i nogle få minutter som en slags medlidenhed; ’åh fuck, han sidder derover, vi må hellere lige give ham tre minutter' - det måtte de satme ikke gøre ved mig. Så ville jeg hellere have hele kampen på bænken,« siger Jesper Nøddesbo og fortsætter:

»Jeg var jo ikke i en situation, hvor jeg var 20 år gammel og havde brug for al den erfaring, jeg kunne få. For mig blev det mangel på respekt. De satte mig i en eller anden offerrolle, hvor det blev synd for mig. Og det kan jeg ikke holde ud. Det er det, jeg forsøger at forklare Kronborg og Claus Hansen.«

Følte du dig ydmyget under OL?

»’Ydmyget’ er et stort ord. For mig handlede det mest om, at de ikke skulle sætte mig i den situation, hvis de ville bruge mig på et senere tidspunkt i turneringen. For det der fuckede med mit hoved. Jeg skal ikke ind i den offerrolle, det har jeg altid hadet. Og der var de med til at skubbe mig over ved at sige, ’han skal også have nogle minutter, det er synd for ham, at han sidder der på bænken, han er jo også med’.«

BLÅ BOG Navn: Jesper Brian Nøddesbo Alder: 37 år Landskampe/mål: 223/ 450 Klub: Bjerringbro-Silkeborg Tidligere klubber: Team Tvis-Holstebro, KIF Kolding og Barcelona De største bedrifter i karrieren: Landsholdet: OL-guld 2016, EM-guld 2008, EM-sølv 2014, EM-bronze 2006 VM-sølv 2011 og 2013 og VM-bronze 2007 Klubplan: Champions League-vinder i 2011 og 2015, VM for klubhold 2013, 2014 og 2017, spansk mester i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 spansk pokalvinder 2009, 2010, 2014, 2015, 2016 og 2017, dansk mester i 2005, 2006, dansk pokalvinder i 2005 OG 2007 Privat: Er gift med Rikke, som han har døtrene Luna og Vida med

Jesper Nøddesbo spillede 55 minutter og 43 sekunder ud af de 490 minutter, som Danmark var i kamp under OL.

Særligt i de tre sidste og afgørende kampe spillede han en meget perifer rolle med blot små syv minutters spilletid, og her gjorde han sig da også mest bemærket som en engageret indpisker og talisman på bænken.

Det var et helt bevidst valg fra den erfarne danske landsholdsstjerne, som havde brug for at føle, at han på en eller anden måde bidrog til det danske guldtogt.

»Der kæmpede jeg jo for at opretholde min gejst. Hvis jeg blev sat i offerrollen, blev det hele ligegyldigt, og jeg blev frataget min mulighed for at agere. Hvis jeg kunne opretholde min gejst og kunne blive ved med at brænde igennem på bænken og være til stede der og have en forhåbning om at komme på banen, var det en anden og bedre situation end at sidde og være pisse sur over ikke at være med.«

Her ses Nøddesbo sammen med Mikkel Hansen dagen efter den danske guldfest i Rio. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Her ses Nøddesbo sammen med Mikkel Hansen dagen efter den danske guldfest i Rio. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Den indstilling hjalp Nøddesbo med at være stolt over sin guldmedalje, selvom han ikke fik sat et spillemæssigt aftryk.

Men en episode i et fitnesscenter i Aarhus kort efter OL viste ham, at han ikke var sluppet fra Rio uden mentale tømmermænd.

»Der kom en mand hen til mig og sagde: ’Du var fucking god på bænken, mand’. Hold kæft, den ramte mig. Det var eddermame en lussing. Det var jo pisse sødt sagt et eller andet sted. Det var en tilkendegivelse af, at han faktisk havde set mig ude på bænken; at jeg forsøgte at bidrage. Men det gjorde også ondt - i bund og grund var det jo ikke det, jeg gerne ville. Jeg ville gerne ind på banen, der er der, man vil yde. Og jeg søgte jo mere anerkendelsen i at være håndboldspiller, og så lige pludselig få anerkendelse for noget uden for banen. Som en talisman. Det var mærkeligt,« forklarer han.

Jesper Nøddesbos selvbiografi ’Yes Man’ udkommer 22. oktober.