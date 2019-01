Mikkel Hansen mod Sander Sagosen. En sammenligning der kørte på højtryk inden braget mod Norge - og som fik Jesper Nøddesbo til at sige undskyld efter kampen.

»Vi vil gerne sige undskyld her i studiet.«

Sådan lød det fra den tidligere landsholdsspiller i TV 2 Sports studie til Mikkel Hansen efter opgøret.

»Vi har sat dig op hele eftermiddagen mod Sander Sagosen, og nu giver du os ikke noget at snakke om efterfølgende. Hatten af,« lød det videre fra Jesper Nøddesbo.

Mikkel Hansen spillede en klassekamp mod Norge. Foto: Henning Bagger

Og der var god grund til at tage hatten af for Mikkel Hansen torsdag aften i Jyske Bank Boxen.

For den danske landsholdsstjerne var her, der og alle vegne mod nordmændene, der havde særdeles svært ved at kontrollere ham.

14 mål på 18 skudforsøg kom der fra den danske nummer 24, der da også var en vældig tilfreds mand efter kampen.

»Det var en ret god aften, vil jeg sige. Det var en af de aftener, hvor man ligemeget hvad bare skal kyle den mod målet, for det går nok det hele. Som altid er der stadig nogle ting, jeg kan gøre bedre. Men jeg havde en fantastisk aften i den her hal med en virkelig fed stemning. Der var også en fantastisk attitude hos alle vores spillere. En stor spilleglæde og stor selvtillid i øjnene på alle spillere,« sagde Mikkel Hansen efter kampen.

Jesper Nøddesbo og Mikkel Hansen da de var kollegaer på landsholdet. Førstnævnte er nu stoppet i rødt og hvidt. Foto: CLAUS FISKER

Sander Sagosen scorede blot fire mål i kampen og kunne se sin holdkammerat fra Paris Saint-Germain brillere med det ene drøn efter det andet, hvilket også gav danskeren topkarakter af B.T.s udsendte i Herning.

Danmark vandt braget mod Norge med 30-26, og dermed snupper Nikolaj Jacobsens tropper førstepladsen i gruppe C, inden det går løs i mellemrunden.

Her tørner Danmark sammen med Ungarn, Egypten og Sverige.

De kampe bliver spillet den 19., 21. og 23. januar, og Danmark tager med sejren over Norge fire point med over.