Det tog lidt længere, end det plejer, for Jesper Nøddesbo at komme til træning i Bjerringbro-Silkeborg torsdag.

For da Nøddesbo sad i sin bil, kunne han mærke vægten af sin beslutning.

Han måtte trække vejret en ekstra gang, mens tårerne trillede ned ad kinderne.

Efter sæsonen er det slut for håndboldspilleren Jesper Nøddesbo, der stopper karrieren i en alder af 40 år. Han har vidst det længe, men da det blev meldt offentligt ud, kom reaktionen alligevel bag på ham.

Nøddesbo og Mikkel Hansen efter OL-guldet i 2016, hvor det blev fejret behørigt. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg har forsøgt at forberede mig i ekstrem lang tid med udmeldingen, fordi jeg godt vidste, det ville blive lidt tungt. Men den har taget røven på mig alligevel. Jeg tog mig selv i morges i at skulle bruge lidt ekstra tid på at køre til træning. Og jeg skulle da også bruge fem minutter ude i bilen, hvor jeg sad med nogle tårer trillende ned ad kinderne,« siger Nøddesbo til B.T. og fortsætter:

»Det blev en lidt mere porøs dag, end jeg egentlig havde regnet med. Jeg troede, jeg havde brugt en del tid på at tænke over tingene, men der er bare nogle ting, man ikke kan kontrollere.«

OL-guldvinderen meldte torsdag sin beslutning ud offentligt i et langt opslag om endestationen og toget, der triller videre uden ham.

»Jeg har brugt noget tid på at finde ud af, hvordan jeg skulle kommunikere det. Jeg har talt om sårbarhed og tvivl før i min bog, og det er et spor, der interesserer mig. Jeg ville gerne kommunikere, hvordan det er at stå i sådan en proces. Det tog mig noget tid, men det gav mening. Det var meget mig. Det skrev egentlig sig selv hurtigt, men det tog alligevel tid, fordi der var mange følelser indblandet, så det skulle have lov at ligge lidt, så jeg kunne komme tilbage til det,« forklarer han om sin lyriske udmelding.

Når Nøddesbo har spillet sin sidste kamp på håndboldbanen, står han ikke på bar bund. Hos tv-stationen Discovery skal han være OL-ekspert til sommer, mens han også skal kaste sig ind i sit padelfirma WePadel. Og så skal han coache.

»Jeg har forsøgt at forberede mig. Det startede som en frygt på hullet på den anden side af håndbolden, men nu er det mere en respekt. Jeg har forsøgt at få nogle ting ind, som jeg synes, er interessante og sjove. Jeg prøver at teste kommentatorsporet af med Discovery, og så kommer jeg til at lave noget coaching hos Copenhagen Coaching Center. Der er nogle ting, jeg føler mig ret privilegeret over, at jeg har fået sat i gang, og som ligger og venter på at blive skubbet videre. Der er jeg heldig og meget glad for, at jeg har gjort et forarbejde,« lyder det.

Men helt slut er håndboldkarrieren altså ikke. Nøddesbo er en del af slutspillet i den danske liga med Bjerringbro-Silkeborg, og ambitionen er, som altid, at vinde guld.

Han glæder sig over, at han kan få lov at slutte godt af. Og det ændrer udmeldingen om karrierestoppet ikke.

»Jeg skal ikke sige, at det ikke bliver sørgeligt til min sidste kamp, men for mig ændrer det ikke så meget, fordi jeg har vidst det i et stykke tid. Jeg er ekstremt glad for, at jeg overhovedet kan bidrage her til sidst. Jeg har døjet ekstremt meget med min akillessene. At jeg kan arbejde mig tilbage og få en følelse af, at jeg bidrager, inden jeg stopper, er en stor ting for mig,« siger Nøddesbo, der allerede er i gang med processen på den anden side af håndbolden.

»I håndbolden kender jeg mine rammer, jeg ved, hvordan jeg skal performe og udføre i mit arbejde. Lige pludselig sprænger man så den kasse, hvor man ved, hvad man kan, og hvad man er. Så forsvinder den lige for en stund. Så kan jeg mærke allerede nu, at jeg er ved at skabe en struktur for mig selv. Hvordan agerer jeg i min nye verden? Hvad er det, jeg skal?«

Dét spørgsmål kender kun Nøddesbo selv.