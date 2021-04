Han prøvede ihærdigt, men han kunne ikke lade være. Tåren piblede frem i øjenkrogen.

For efter at have annonceret sit karrierestop, har håndboldens største stjerner nærmest stået i kø for at hylde den danske håndboldlegende Jesper Nøddesbo.

Og én af de hyldester blev tilsyneladende for meget for den høje stregspiller, der derfor ikke kunne undgå at blive dybt rørt.

Det gjorde han i et stort interview med TV 2 Sport, der havde en hilsen med fra Barcelona-stjernen og Nøddesbos gode ven Víctor Tomás.

40-årige Jesper Nøddesbo takker af til sommer. Foto: Nils Meilvang Vis mere 40-årige Jesper Nøddesbo takker af til sommer. Foto: Nils Meilvang

Her satte den spanske håndboldspiller ord på de to tidligere holdkammeraters forhold, hvor han blandt andet beskrev danskeren som en person med et stort hjerte.

Noget, der ramte Jesper Nøddesbo i … ja, hjertet.

»Jeg har brugt mange år på håndbolden. Det er jo en del af det liv, jeg har levet, så for mig handler det lige så meget om, hvordan jeg har levet det liv. Så når jeg hører sådan noget som det her, så gør det mig bare glad,« siger Jesper Nøddesbo til TV 2 Sport.

Selve karrierestoppet satte den 40-årige Bjerringbro-Silkeborg-spiller da også selv ord på i flere opslag på Instagram, hvor store navne som Nikola Karabatic, Luka Karabatic, Hans Lindberg og Rasmus Lauge har reageret.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jesper Nøddesbo (@jespernoeddesbo)

'Fantastisk karriere. Fantastisk spiller. Kæmpe respekt,' skriver Luka Karabatic blandt andet i et af opslagene.

Torsdag fangede B.T. den snart forhenværende håndboldspiller på telefonen, og her forklarede han, at beslutningen har været truffet i lang tid, men da det blev meldt offentligt ud, kom reaktionen alligevel bag på ham:

»Jeg har forsøgt at forberede mig i ekstrem lang tid med udmeldingen, fordi jeg godt vidste, det ville blive lidt tungt. Men den har taget røven på mig alligevel. Jeg tog mig selv i morges i at skulle bruge lidt ekstra tid på at køre til træning. Og jeg skulle da også bruge fem minutter ude i bilen, hvor jeg sad med nogle tårer trillende ned ad kinderne.«

Også den mangeårige landstræner Ulrik Wilbek kom torsdag med én stor hyldest af sin tidligere landsholdsspiller. Den historie kan du læse mere om HER.

40-årige Nøddesbo stoppede sin landsholdskarriere i 2017 efter mere end 200 kampe for Danmark, der gav ham et hav af medaljer – og to af guld ved OL i 2016 og EM i 2008.

Til sommer er det dog endegyldigt slut med at trække håndboldtrøjen over hovedet.