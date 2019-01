Da landstræner Nikolaj Jacobsen listede ind i Royal Arena torsdag aften under opvarmningen til VM-premieren mod Chile, rejste de 16.000 tilskuere sig straks op og blæste et jubelbrøl, der gav udslag på Richter-skalaen, afsted.

Den hyldest var lige ved at knække den ellers så hårdføre landstræner.

»Det var gåsehud. Hårene på armene strittede, og det var også tæt på, at der var en lille tåre i øjenkrogen, da jeg gik ind i hallen,« fortalte den 46-årige fynbo.

Og selv om han har sin dagligdag i Bundesligaen, hvor der er tusindvis af tilskuere til hver eneste kamp, var oplevelsen i arenaen i Ørestaden noget helt særligt for landstræneren.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Nu kan jeg kun snakke for mit eget vedkommende, men det her var lige det, jeg havde håbet på og drømte om, da jeg sagde ja til at blive landstræner. Det var lige netop at få lov til at få sådanne oplevelser, som vi fik i aftes.«

»Det var helt fantastisk,« lød det fra Nikolaj Jacobsen, der i sin tid som aktiv landsholdsspiller aldrig var i nærheden af en lignende atmosfære.

»Den eneste turnering, hvor vi dengang var gode, var i Portugal - og der var der 200 tilskuere til kampene. Så det er noget af en kontrast.«

Også for fløjveteranen Hans Lindberg, der ellers har prøvet lidt af hvert i sin lange karriere i Bundesligaen, var blæst bagover af opbakningen i Royal Arena.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det var vildt. Jeg mærkede det allerede i opvarmningen. Det har vi glædet os til. Det her kan måske gå hen og blive en af de største oplevelser og turneringer for os med et VM på hjemmebane.«

»Jeg sank lige en klump under nationalsangen. Det var sgu rørende,« indrømmede 'Hans Majestæt.'

Danmark vandt i øvrigt åbningskampen med 39-16.

Lørdag venter der endnu flere kuldegysninger i Herning, hvor landsholdet møder Tunesien.