Nikolaj Jacobsen er en grundig mand. Nætterne i Malmø går med at se video af de kommende modstandere, og den del af gamet er han vant til.

Men der er tilføjet en ekstra arbejdsbyrde på den danske landstræner det seneste års tid.

Da Danmark fløj igennem VM på hjemmebane i januar 2019 og smadrede al modstand, kunne Jakobsen fokusere på de taktiske detaljer.

Nu - med nedturen lurende - er der et helt andet mentalt arbejde at gøre for landstræneren.

»Der er nogle flere snakke - også individuelle snakke - end der var i januar sidste år,« siger Nikolaj Jacobsen og fortæller om arbejdet med hovederne på de danske spillere.

»Vi bearbejder det, så godt vi kan og prøver at fortælle spillerne, at det er kun håndbold. Livet går også videre, selvom vi ikke vinder en håndboldkamp, men det virkede meget nervøst mod Ungarn. Vi havde 11 tekniske fejl. Det er dobbelt så mange, som vi plejer at lave.«

Danmark møder Rusland klokken 20.30 onsdag. Den kamp skal helst vindes med to mål, men det kan være helt lige meget, hvis Island ikke slår Ungarn i kampen i samme hal i Malmø klokken 18.15.

»Det bliver en lang dag - ligesom alle de andre. Og så kigger man da nok lige lidt mere på resultatet i kamp et. Vi vil selvfølgelig følge det undervejs, for det kan blive to forskellige kampe for os med det ene eller det andet resultat,« siger Nikolaj Jacobsen.

Han havde hellere spillet den tidlige kamp, så hans mandskab uanset hvad skulle gå ud for at vinde.

Nu kan Danmarks kamp på forhånd ende med at være ligegyldig.

»Det havde været meget rart bare at skulle gå ind og smadre igennem og vinde kampen. Nu kan vi komme i en situation, hvor der for begge holds vedkommende ikke er særlig meget at spille om. Så jeg ville nok bare gerne have spillet derudaf og så kigget på det bagefter,« siger Jacobsen, som dog er klar til kamp.

»Vi ved, hvilken situation vi har sat os selv i, og så må vi også forsøge at rode os ud af den situation. Det kan vi desværre ikke uden at skulle have hjælp fra Island.«