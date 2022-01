Rasmus Lauge er den nye dreng i en klasse, han kender alt for godt under dette EM.

Sidste år missede han VM i Egypten efter en alvorlig knæskade, der først så ham tilbage på håndboldbanen i slutningen af 2021. Hele vejen igennem har EM i Ungarn, hvor han bor til daglig i sit virke som spiller i Veszprem, været det helt store mål. Det har været den helt store gulerod for enden af skadeshelvedet.

Men mens Lauge har kæmpet sig tilbage, har landsholdet vundet VM og spillet sig i en OL-finale. Samtidig er Mathias Gidsel blevet en stor del af holdet. Det har gjort, at Lauge har skullet vænne sig til en ny stil.

Og dét vil landstræner Nikolaj Jacobsen gerne forbedre efter de første tre gruppekampe, hvor han mener, at Lauge skal ind i den nye spillestil.

Foto: Zsolt Czegledi Vis mere Foto: Zsolt Czegledi

»Vi stræber alle efter, det bliver bedre. Det gør jeg også selv. Jeg synes, det er gået fint. Den første kamp var præget af lidt for mange fejl, inklusive mig selv, og så gik det rigtig godt mod Slovenien. Det fungerede godt med mig. (Mads, red.) Mensah og (Mathias, red.) Gidsel i bagkæden. Alt i alt er kampen mod Slovenien et godt udgangspunkt at gå videre fra,« siger Lauge selvom sit hidtidige landsholdscomeback.

Han mener dog ikke, at spillestilen er ændret, siden han selv bragede igennem ved VM på hjemmebane i 2019.

»Jeg ved ikke, om spillestilen er ændret som sådan. Det går klart hurtigere, når vi har fået Mathias Gidsel med. Han ligger tæt på forsvaret med sit duelspil, men det kan også spare mig for nogle dueller. Ved VM i 2019 lå jeg og tog nærmest alle duellerne i hvert angreb,« siger han og fortsætter:

»Nu kan vi fordele på flere gode duelspillere. Jeg tror, den helt store forskel er fra Veszprem til landsholdet. Stilen i klubben er mere tung og langsom, her flytter vi bolden meget hurtigere. Og det er det, jeg tror, Nikolaj mener. Efter et år skal jeg ind i den form for spil,« lyder det fra Lauge, der påpeger, at han stadig mangler at banke lidt rust af efter sit skadescomback.

»Jeg er gået ind med den samme indstilling, som jeg plejer at have. Det er at give den gas. Og så måtte jeg se, hvor det bar hen. Det har givet mig en del spilletid, og det er jeg sindssygt glad for. Jeg prøver bare at bygge videre herfra. Det er jo ikke mere end tre måneder siden, jeg kom tilbage fra en lang skade. Der er stadig masser af plads til forbedring, og det er det, jeg hæfter mig ved,« forklarer han.

Danmark er i mellemrunden efter tre sejre i gruppespillet, Lauge er på vej tilbage – og nu venter de spændende og tætte kampe på vejen mod en mulig EM-semifinale. Og derfor husker Lauge på dét mål, han satte sig, mens han kæmpede for at komme tilbage til landsholdet og holdkammeraterne.



»Det er det, jeg har kæmpet for i de ni måneder, jeg var ude. Jeg håbede på at stå her i Ungarn og være med på holdet. Jeg har hele tiden haft den indstilling, at min rolle var ubetydelig, fordi jeg ville bare være en del af den her gruppe gutter. Det er utroligt fedt, og det var et af mine helt store mål for 2021-2022, som gik i opfyldelse,« slutter han.