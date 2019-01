Når Danmark skal møde Egypten mandag aften, så regner backen Nikolaj Øris med at være klar til kamp igen.

Nikolaj Øris var plantet på bænken i alle 60 minutter, da Danmark lørdag aften slog Ungarn med 25-22 i mellemrunden ved VM.

Bagspilleren havde håbet på at kunne komme ind i nogle få angreb til slut, men landstræner Nikolaj Jacobsen ønskede ikke at tage en unødig risiko.

Øris har det svært med situationen uden for banen.

- Det er først og fremmest træls, men omvendt er der ikke så meget at gøre, når man kan mærke, at man ikke kan bidrage 100 procent.

- Det gode er, at det er en forholdsvis lille skade, så der er gode udsigter for, at jeg snart spiller igen, siger Øris.

Det var i torsdagens kamp mod Norge, at Øris udgik med en skade i venstre lår, og den er siden blevet undersøgt nærmere og behandlet.

- Når jeg har løb i høj hastighed, kan jeg mærke, at den spænder lidt op og driller lidt i baglåret.

- Det er en lille fiberskade i baglåret, som jeg havde håbet på at få i gang. Men det føltes ikke sådan, at jeg kunne sige, at jeg var 100 procent klar inden kampen mod Ungarn.

- Så jeg tror, at det var meget godt, at jeg blev siddende på bænken, siger Øris.

Han ved, hvad han skal gøre for at undgå en forværring inden mandagens VM-kamp mod Egypten.

- Vi skal undgå at udtrætte musklen, fordi når musklen bliver udtrættet, så er der risiko for, at den ikke kan holde.

- Jeg sad og var klar til at få nogle små indhop, hvis det skulle være, men jeg tror, at det var meget fornuftigt, at det ikke var nødvendigt, siger BSV-spilleren.

Der er 48 timer mellem Danmarks kampe, og Øris mærker fremskridt dag for dag.

- Jeg synes, at jeg kom langt i de første 48 timer efter skaden, og nu håber jeg bare, at det fortsætter, og så tror jeg bestemt, at jeg kan spille den næste kamp, siger Øris.

Danmarks kamp mod Egypten spilles mandag klokken 20.30 i Boxen i Herning.

