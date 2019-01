Nikolaj Øris skulle tirsdag fejre VM-sejren i Silkeborg med sine klubkammerater Nicolaj Markussen og Jóhan Hansen, der også var med til at vinde VM-guld.

Men Øris - der af landsholdskollegerne bliver kaldt anfører for festudvalget - havde givet den en ekstra skalle mandag aften, da landsholdet fejrede guldet på natklubben ARCH.

Derfor måtte der et telefonopkald fra holdkammeraterne til at vække landsholdsspilleren, der stadig lå og sov tungt, da de to holdkammerater stod af flyet i Karup. Det skriver TV2 Sport.

»Jeg fandt ud af, at jeg hellere ville med toget, fordi så passede det hele meget bedre. Så jeg sov lige lidt længere, og så tog jeg toget sidst på formiddagen i stedet for,« siger han til TV2.

Nikolaj Øris var i godt humør, da han ankom til natklubben ARCH natten til tirsdag. Foto: Nils Meilvang Vis mere Nikolaj Øris var i godt humør, da han ankom til natklubben ARCH natten til tirsdag. Foto: Nils Meilvang

Men takket være opkaldet nåede han alligevel fejringen af guldet, da han ankom til Silkeborg senere tirsdag eftermiddag. Godt nok med tog og ikke fly som de to kammerater.

Det har generelt været et par rigtigt feststemte dage for slutrunde-debutanten, der stadig ikke har tabt en slutspilskamp.

Mandag glemte han også sin medalje i flyet fra Karup til København - heldigvis var der dog en holdleder, der gjorde ham opmærksom på, at medaljen var røget ud af lommen.

»Det må være for let at tage til slutrunder. Jeg har jo aldrig tabt til en slutrunde. Det en god statistik. Det var bestemt ikke bevidst, at jeg glemte medaljen. Den passer jeg på fra nu af,« sagde han til B.T. på Københavns Rådhus med et stort smil.

Nikolaj Øris mod Sverige. Foto: Henning Bagger Vis mere Nikolaj Øris mod Sverige. Foto: Henning Bagger

Jeg har hørt, at du også mistede din DM-medalje. Er det simpelthen for let for dig at spille håndbold, siden du kaster om dig med medaljerne?

»Det er rigtigt nok, haha. Jeg var så venlig at låne min medalje ud til en fyr i byen, og så glemte jeg sgu at få den igen, inden jeg gik hjem. Den blev nu sendt med posten, så jeg har fået styr på alle mine medaljer,« sagde han med en godt hæs stemme.