I modsætning til de fleste på VM-holdet har Nikolaj Øris ikke haft en ambition om en lang karriere i udlandet.

Mens de fleste holdkammerater på det danske VM-mandskab boltrer sig i store udenlandske klubber, spiller Nikolaj Øris loyalt i Bjerringbro-Silkeborg år efter år.

Bortset fra en enkelt afstikker til Lemvig har Nikolaj Øris spillet i BSV i hele håndboldkarrieren.

32-årige Øris har fået flere tilbud om at skifte klub og prøve kræfter med et andet land end Danmark, men tilbuddene er blevet afvist.

- Hvis man gerne vil afsted, så tror jeg, at man næsten altid kan komme afsted. Men det har ikke været min drøm at spille i et andet land. Jeg har egentlig bare følt det naturligt at blive.

- Der har da været noget, jeg har overvejet. I de situationer har jeg lavet plus- og minuslister, og jeg har hver gang valgt at forlænge med BSV. Så det er nok fordi, der har været flest plusser der, siger Øris.

Og heller ikke andre rivaliserende klubber i Danmark har været interessante at skifte til.

- For mit vedkommende er der kun en klub i Danmark, og det er der, jeg spiller, lyder det fra bagspilleren.

Fra 1991 spillede han som ungdomsspiller i BSV, inden seniorkarrieren startede i samme klub i 2004. Kun i sæsonen 2008/2009 var han lejet ud til Lemvig.

- Det er jeg egentlig bare stolt over. At jeg har repræsenteret den samme klub i så mange år. Jeg har været glad for at være der, og det er jeg stadig. Så jeg har ikke set nogen grund til at skulle prøve noget andet.

- Jeg føler, vi har et godt samarbejde, og det, håber jeg, kan fortsætte i mange år, siger Øris.

Tiden i BSV har også betydet, at han har spillet sammen med storebror Mads Øris i mange sæsoner.

- Det har været rart specielt i de yngre år, at jeg havde en, jeg kunne søge viden og erfaring fra. Det har været dejligt altid at have en tæt på, som jeg kunne tro og stole på. Det har betydet meget, siger højrebacken.

Han er debutant ved en slutrunde, og i de første ni kampe ved VM i Danmark og Tyskland er det blevet til 2 timer og 46 minutter på banen.

Indtil nu har Øris scoret 20 mål på 35 forsøg og lavet 9 assister, men han kom ikke på banen i fredagens 38-30-sejr over Frankrig.

- Jeg synes, det er et kanon hold. Det er nogle gode fyre. Alle har været klar til at hjælpe mig med de spørgsmål, jeg nu har haft.

- Heldigvis har jeg spillet med over halvdelen af dem i BSV eller på ungdomslandsholdet, så det er ikke sådan helt nye mennesker for mig, siger Øris.

Danmark skal i VM-finalen møde Norge. Kampen spilles søndag klokken 17.30.

/ritzau/