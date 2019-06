Nikolaj Markussen slipper for at få amputeret den lilletå, der har voldt ham problemer siden VM i januar.

Tidligere på måneden bragte lægerne ellers muligheden for en amputation på banen.

Det skete efter, at en operation i lilletåen ikke havde forbedret Nikolaj Markussens situation.

Men nu viser det sig, at BSV-spilleren slipper med skrækken.

»Jeg er bare glad for, at jeg er igennem det, og at der er fundet en løsning. Jeg kan få lov til at beholde min tå, det er jeg da sådan set rigtig fint tilfreds med,« siger Nikolaj Markussen til TV 2 Sport.

I stedet for en amputering skal problemerne løses med speciallavede såler, forklarer Nikolaj Markussen.

»Det går egentlig udmærket. Nu skal der laves nogle specielle såler til mig, og så skal jeg i gang med at løbe lidt igen, og så håber jeg, at jeg er klar til at bidrage for BSV fra sæsonstart. Det regner jeg stærkt med,« siger Markussen til TV 2 Sport.

Dermed er forventningen, at Nikolaj Markussen er klar for fuld kraft, når BSV starter forberedelserne til den kommende sæson.

Nikolaj Markussen pådrog sig tåskaden under en træningskamp mod Ungarn før VM.

Bagspilleren deltog dog alligevel i slutrunden for Danmark, men han endte efterfølgende med at være ude for BSV i store dele af forårssæsonen, hvilket fik klubben til at lange ud efter DHF.

Årsagen var, at DHF havde meldt ud, at Markussen havde fået en forstuvning, men ifølge BSV viste undersøgelser efter hjemkomsten, at der var tale om en tå, der var gået af led.

Det fik landstræner Nikolaj Jacobsen til at beklage DHFs håndtering af sagen.

»Først og fremmest vil jeg sige, at vi er rigtig kede af det på Nikolajs vegne, men også på BSVs vegne, for de står i en meget svær situation, og vi undskylder også for, at vi ikke har kunnet opdage den skade. Så der er selvfølgelig nogle ting, vi skal lære af,« sagde Nikolaj Jacobsen i marts til B.T.