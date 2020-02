Nikolaj Markussen skifter til sommer Bjerringbro-Silkeborg ud med ungarske Veszprem.

Den danske verdensmester har skrevet under på en toårig kontrakt med Veszprem, som har indfriet en frikøbsklausl i Markussens kontrakt.

Den høje bagspiller ser frem til skiftet, som blandt andet gør ham til holdkammerat med Rasmus Lauge.

»Jeg har jo været rigtig glad for at være i Bjerringbro-Silkeborg, men når en af de største klubber i Europa siger, at de gerne vil have mig, så er jeg kun glad og stolt over, at mit arbejde i Bjerringbro-Silkeborg har udmøntet sig i, at en af de helt store klubber gerne vil tilknytte mig,« siger Nikolaj Markussen i en pressemeddelelse, hvor han samtidig holder en dør åben for et comeback til den midtjyske klub.

»Jeg glæder jeg mig rigtig meget til den her udfordring, men jeg har jo en kone, som er fra Silkeborg, så det kan være, at vi siger på gensyn og ikke så meget farvel – nu må vi se,« lyder det fra Markussen.

I Veszprem bliver Nikolaj Markussen genforenet med cheftræner David Davies, som danskeren var holdkammerat med, da han spillede i Atletico Madrid i 2011-2013.

Nikolaj Markussens skifte efterlader et stort tomrum i Bjerringbro-Silkeborg, som betyder, at klubben nu skal på jagt efter nye spillere, forklarer direktør Jesper Schou.

»Når Nikolaj Markussen er bedst, har han nogle kvaliteter, som du ikke lige finder hos andre spillere. Hans topniveau er meget højt,« siger Jesper Schou.

»Det siger sig selv, at vi skal have tilført mere til truppen, når vi mister Markussen. Der bliver dog ikke tale om en direkte erstatning, da en spillertype som Markussen, ja dem er der ikke mange af. Men så findes der noget andet, der kan bidrage til, at vi uændret vil være i toppen af dansk håndbold,« lyder det fra direktøren.

31-årige Nikolaj Markussen har spillet i Bjerringbro-Silkeborg siden 2015.

Udover Bjerringbro-Silkeborg står der klubber som Skjern, Atletico Madrid og Nordsjælland Håndbold på cv'et.

På landsholdet har Markussen været med til at vinde EM-guld i 2012 og VM-guld i 2019. Han var dog ikke blandt Nikolaj Jacobsens udvalgte, da Danmark i januar spillede EM.