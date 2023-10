Mikkel Hansen er igen med for det danske landshold for første gang efter sin sygemelding, når Nikolaj Jacobsens tropper samles senere på måneden.

Det fremgår af den trup, landstræneren netop har udtaget til de kommende Golden League-kampe.

»Vi er selvfølgelig glade for, at en af vores vigtigste spillere igen er til rådighed for landsholdet. Vi glæder os til at se Mikkel tilbage i den rød-hvide trøje,« siger Nikolaj Jacobsen.

Det er i starten af november, det danske landshold skal spille tre kampe.

Landstræneren har udtaget en trup på 19 mand, og formålet er blandt andet at forberede sig godt til det kommende EM i Tyskland, der bliver spillet i januar.

»EM starter tidligt i år, så vi har ikke så mange træninger tilbage, og vi skal bruge tiden fornuftigt. Derfor er der også mange gengangere med,« siger landstræneren og fortsætter:

»Det er et halvt år siden, vi har været samlet. Så vi skal først og fremmest bruge samlingen på at finde ind i rytmen igen, og så skal vi finde ud af, hvad vi vil arbejde videre med frem mod EM. Så derfor er det også en meget vigtig samling.«

På målmandsposten er det Niklas Landin og Emil Nielsen, der er med.

Derudover har Nikolaj Jacobsen valgt Magnus Landin, Emil Jakobsen, Hans Lindberg og Johan Hansen som de fire fløjspillere.

»Hans er svær at komme udenom. Han gør det bare godt og leverer som altid på et virkelig stabilt og højt niveau,« siger Nikolaj Jacobsen.

Stregspillerne er Magnus Saugstrup, Simon Hald samt Lukas Jørgensen.

Og har bagspillere har landstræneren foruden Mikkel Hansen udtaget Simon Pytlick, Rasmus Lauge, Mads Mensah Larsen, Aaron Mensing, Michael Damgaard, Mathias Gidsel, Emil Madsen, Niclas Kirkeløkke og Henrik Møllgaard.

»Michael har haft en god sæson i Magdeburg. Han er altid spændende, fordi han kan noget ekstraordinært,« siger Jacobsen om valget af Michael Damgaard.

Det er første gang han og Hans Lindberg er med efter VM.

Danmark skal i de tre Golden League-kampe møde Norge, Spanien og Holland.