Nogle folk hader idéen, men for landstræner Nikolaj Jacobsen kan det vise sig slet ikke at være så dumt.

Det handler om udvidelsen af VM i håndbold fra 24 til 32 hold, som allerede sker til næste slutrunde i 2021. Og med tanke på Danmarks storsejr over Chile på 39-16 samt tyske, norske og spanske sejre på ti mål eller mere kunne man mene, at VM-udvidelsen ikke er for konkurrencens skyld.

Men der kan altså være fornuft i det alligevel, mener den danske landstræner.

»Jeg har hele tiden sagt, at vi ikke kan kigge så snævert på det. Vi må også se på, at vores sport ikke er verdens største sport. Gør det, at håndbold bliver mere populært i Chile nu? Gør det, at de nye lande, der kommer med, sørger for, at vi kan få bredt sporten ud? Så synes jeg, at det er alle tiders. Har det ikke den virkning, så er det selvfølgelig noget andet, man skal kigge på,« siger Nikolaj Jacobsen.

Henrik Møllgaard. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Henrik Møllgaard. Foto: Liselotte Sabroe

Danmark er kommet i en på papiret overkommelig gruppe med kampe mod blandt andre Chile og Saudi Arabien, der næppe går hen i historien som de største håndboldnationer. Spænding er der ikke meget af i de kampe, men for Nikolaj Jacobsen handler det altså om noget andet og mere.

»Jeg synes, at vi alle har et ansvar for at udbrede den sport, som vi holder af. Det kan vi blandt andet gøre på den her måde. Så er der selvfølgelig noget sportsligt i det, men jeg tror også, at vi som håndboldfolk er nødt til at være reelle over for os selv og erkende, at selvom håndbold er stort i Danmark, er det ikke en sport på verdensplan,« siger den danske landstræner.

Den nye VM-struktur betyder, at man kommer til at gå ned fra grupper af seks hold til grupper af fire hold i den indledende fase for på den måde at få færre kampe med for stor kvalitetsforskel på holdene.

Og det er vigtigt, hvis man spørger forsvarskæmpen Henrik Møllgaard.

der er ikke meget værdi i at slippe flere nationer som Chile med. Henrik Møllgaard

»Jeg mener, at langt de fleste af billetterne ligger hos Europa, så det bliver bare et udvidet europamesterskab. For der er ikke meget værdi i at slippe flere nationer som Chile med,« siger Møllgaard.

Foruden grupper med færre hold vender også knockoutfasen tilbage ved næste VM i 2012. Og der bliver en kamp mindre at spille til det hold, der ender med at gå hele vejen. Men helt slippe for de små nationer kommer man ikke til.

Og det gør måske heller ikke så meget, hvis det altså bare har en anden effekt.

»Jeg tror, det er godt for håndbolden, at vi får bredt den ud,« siger Nikolaj Jacobsen.

Som VM-strukturen ser ud nu, er der 13 europæiske hold, fem asiatiske, tre afrikanske og tre sydamerikanske hold med. VM i 2021 bliver afholdt i Egypten.