Det så voldsomt ud, da Nikolaj Jacobsen den første aften i VM-lejren lagde et billede op på sin Instagram-story.

På sin hotelseng havde han lagt et par sprøjter, noget medicin og diverse andre remedier, som mest af alt indikerede, at han var holdlæge og ikke landstræner.

Forklaringen er Nikolaj Jacobsens knæ. De har voldt ham store problemer i flere år.

Det venstre fik han alvorligt beskadiget i sin aktive karriere, og det hæmmede ham voldsomt i de sidste år som spiller, før han sagde stop og kastede sig over trænergerningen.

Siden er også det højre knæ blevet dårligt, og en operation i 2019 har kun gjort det værre.

Derfor skal der altså et miniapotek til for at få landstrænerens knæ kickstartet før VM i Egypten.

Det så voldsomt ud med det billede, du smed ud på din Instagram-story?

»Jamen det var det faktisk også. Det gjorde røvondt, haha,« siger landstræneren og slår sit karakteristiske grin op.

Danmarks cheftræner Nikolaj Jacobsen i Bygma Cup landsholdskampen i herrehåndbold mellem Danmark og Norge i Sydbank Arena i Kolding, torsdag den 7. januar 2021.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Danmarks cheftræner Nikolaj Jacobsen i Bygma Cup landsholdskampen i herrehåndbold mellem Danmark og Norge i Sydbank Arena i Kolding, torsdag den 7. januar 2021.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Ej, jeg har bare fået et par blokader. Der var ikke mere i det,« fortsætter Nikolaj Jacobsen.

Så det er trods alt ikke din daglige dosis?

»Nej, nej, nej. Det er noget, jeg får, når jeg møder ind til sådan en slutrunde her, hvor jeg er så aktiv, som jeg er – og kommer til at være en del på gulvet og får gået meget rundt. Så er det godt, at mit knæ lige får et skud, så jeg ikke skal gå med alt for hævede knæ. Det er ikke så rart,« siger Nikolaj Jacobsen.

Han forklarer dog, at han er så plaget af de dårlige knæ, at han på et tidspunkt sandsynligvis er nødt til at få i hvert fald et af dem udskiftet.

»Jeg er jo blevet opereret i begge knæ. Det næste for mig er jo at få et nyt knæ. Men det er ikke bare en beslutning, man sådan lige tager,« siger han.

Men i første omgang burde Nikolaj Jacobsen – og knæene – altså nu være klar til at rejse til Egypten og forsøge at forsvare det danske VM-guld.

Her venter Danmark en indledende pulje med Bahrain, Argentina og D.R. Congo.

I mellemrunden kan landsholdet se frem til at blive parret med gruppe D, hvilket formentlig betyder kampe mod Kroatien, Qatar og Japan.

Danskerne kommer til at spille alle sine kampe i Cairo International Stadium Hall.