Unge Mathias Gidsel var i forrygende målhumør, da han fredag aften fik sin slutrundedebut i Danmarks 34-20-sejr over Bahrain ved VM.

Ni scoringer stod den 21-årige GOG-stjerne noteret for, da der stadig var et kvarter tilbage af kampen.

Man begyndte at spekulere over, om landsholdsrekorden for flest scorede mål i én kamp kunne komme i fare. 15 mål lyder den på.

Der var bare ét problem for Gidsel - det er landstræner Nikolaj Jacobsen, der sidder på den rekord.

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

»Nej nej, jeg frygtede ikke, at den kom i fare. Det styrer jeg jo helt selv. Det kan jeg heldigvis kontrollere, hehe,« grinede landstræneren til B.T. efter kampen.

Og Mathias Gidsel tilbragte da også de sidste 15 minutter på bænken. Men det skyldtes ikke, at han kom faretruende tæt på scoringsrekorden, understregede landstræneren.

»Ej, jeg skal være ærlig at sige, at jeg ikke står og holder øje med, hvor mange mål spillerne scorer.«

»Bliver den slået, så bliver den slået. Det er ikke noget, jeg holder øje med,« lød det fra Nikolaj Jacobsen.