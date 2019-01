Farvel til et VM. Og så på hjemmebane.

Hans Lindberg var ikke en glad mand, da han måtte give landstræner Nikolaj Jacobsen beskeden om, at han var skadet. For det kostede Nikolaj Jacobsen den første af hans i alt tre udskiftninger, men værst af alt kostede det nok også Hans Lindberg VM.

Og det gjorde ondt på landstræneren.

»Det var et hårdt døgn i går. Først var jeg selvfølgelig super-glad for, at det gik så godt mod Chile. Men jeg må ærligt sige, at det ramte mig hårdt at få beskeden om, at Hans var ude,« siger Nikolaj Jacobsen og fortsætter.

Hans Lindberg i kampen mod Chile, hvor han fik et riv i læggen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Hans Lindberg i kampen mod Chile, hvor han fik et riv i læggen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg tror ikke, at jeg generer Hans ved at sige, at han er i sin karrieres efterår, så det var virkelig hårdt at skulle tage den her fra ham på grund af en skade.«

Er det slut?

»Jeg ved ikke, om det er slut. Hans bliver og får behandling. Men jeg kommer ikke til at bruge en udskiftning på at skifte Hans ind igen. I hvert fald ikke i puljen og højst sandsynligt heller ikke i mellemrunden. Og så kan det være, det ser anderledes ud, hvis vi ikke har brugt flere udskiftninger, og Henrik Toft viser sig ikke at blive klar. Men ellers ser det ikke sådan ud lige nu, at Hans lige pt. er på vej ind i turneringen igen,« siger den danske landstræner.

Så mens Nikolaj Jacobsen skulle glæde sig over endnu en sikker dansk sejr ved VM over Tunesien og storspil af Niklas Landin og Rasmus Lauge, blev det også til ærgrelse. For landstræneren har kun to udskiftninger tilbage efter at have brugt den ene på at få Johan Hansen ind, og den næste er tiltænkt Henrik Toft, mens den sidste kan blive brugt, hvis Nikolaj Øris pludselig bliver far.

Johan Hansen kom ind i truppen i stedet for Hans Lindberg. Foto: Henning Bagger Vis mere Johan Hansen kom ind i truppen i stedet for Hans Lindberg. Foto: Henning Bagger

»Det sætter nogle begrænsninger for, hvornår vi kan foretage nogle udskiftninger. Jeg har Nikolaj Øris, som har en højgravid kæreste. Jeg har Henrik Toft, som jeg også gerne vil have tilbage på holdet på et tidspunkt, hvis det lykkes. Og så har vi den sidste udskiftning, som jeg er nødt til at gemme til en målmand,« siger Nikolaj Jacobsen.

Han var ellers ikke tvunget til at tage en udskiftning nu med et par forventede sejre forude mod Saudi Arabien og Østrig, men samtidig mente den danske landstræner, at han ikke kunne leve med kun en enkelt mand til højre fløj, hvor Lasse Svan nu får et noget større ansvar.

»Jeg turde ikke at gå kun med Lasse Svan, hvis jeg skulle spille fire-fem kampe kun med en højrefløj. Så ville jeg kun have to venstrehænder i truppen. Det, synes jeg, er for lidt. Så det gjorde lidt ondt, siger Nikolaj Jacobsen.

Hans Lindbergs VM er altså højst sandsynligt slut, mens den danske slutrunde kun lige er begyndt. Og det er den gjort med storsejre over Chile og Tunesien. Mandag gælder det så Saudi Arabien, og det lugter også voldsomt kraftigt af endnu en knusende sejr.