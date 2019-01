Nikolaj Jacobsen skal ikke beskyldes for at være pædagogisk.

Landstræneren er derimod en vinder, og han vil gøre alt for, at Danmark ender med guldmedaljerne om halsen ved VM på hjemmebane. Derfor skal Nikolaj Markussen og Morten Olsen ikke forvente medlidenhedsminutter på banen i Boxen.

»Det bliver lidt svært. Dem, der sidder ude, er ikke på samme niveau - specielt ikke defensivt. Det er det, jeg er nødt til at tænke på. Derfor bliver det jo desværre mere smalt nu,« siger Nikolaj Jacobsen og udelukker at give pause til Mikkel Hansen og Rasmus Lauge mod Egypten.

»Nej, vi skal vinde. Vi er begunstigede af et fint program med hviledage imellem. Jeg skifter for at vinde, og er det det her, jeg føler, der skal til for at vinde på mandag igen, må det blive sådan. Der er ikke nogen grund til at spare noget nu og så glippe det i den sidste weekend, fordi der er blevet sparet. Det handler om først og fremmest at nå derhen, og så må vi tage den derfra.«

Det er ikke, fordi Nikolaj Jacobsen slet ikke ønsker at bruge sine reserver. Men der skal laves et stort hul til modstanderne, før han skifter de bedste ud.

Han kunne have gjort det i perioder i sejren over Ungarn, men det satte Magnus Landin en stopper for.

»Magnus Landins udvisninger slog nogle af planerne i stykker i forhold til at få givet pauserne. Nu må Magnus til at holde lidt mere ro på, så han ikke får de udvisninger, for det er ligesom ham, der skal være med til at få givet bagspillerne nogle pauser, fordi han kan dække back,« siger Nikolaj Jacobsen, der har noteret sig lidt træthed i truppen.

»Jeg tror, at både Mikkel, Lauge og Mads Mensah var trætte i dag. De slider godt for det. Vi kommer ikke til at spille champagnehåndbold hele vejen igennem, så i dag er jeg også glad for, at vi arbejdede os til tingene.«