Den danske EM-fiasko har givet Nikolaj Jacobsen rigeligt at bekymre sig om inden sommerens OL.

Landstræneren må kun tage 14 spillere og én reserve med til Tokyo, og derfor venter der ham nu et indviklet puslespil i de kommende måneder.

Flere spillere skuffede fælt under EM i Sverige, og det har gjort spillet om OL-pladserne til en meget åben affære.

B.T.s håndboldkommentator Søren Paaske kommer her med sit bud på, hvem der lige nu står som 'sikker' på Nikolaj Jacobsens OL-blok – og hvem der skal bruge det næste halve år på at overbevise landstræneren om, at de fortjener en ny chance.

DE ER SIKRE:

Niklas Landin

Danmarks anfører er naturligvis selvskrevet og er – sammen med Mikkel Hansen – første mand på Nikolaj Jacobsens holdkort.

Jannick Green

Jannick Green kommer også til at være om bord på flyet mod Tokyo i slutningen af juli. Han holder et fornuftigt niveau, og så accepterer han sin rolle som klart andetvalg uden brok.

Mikkel Hansen

Det giver sig selv, at landsholdets superstjerne skal med til OL – i øvrigt for fjerde gang i karrieren. Men det må gerne være i en meget skarpere udgave, end den vi så under europamesterskaberne.

Rasmus Lauge

Selvfølgelig skal en af verdens bedste spillere med. Lauge spillede langt, langt under niveau ved EM i Sverige, men han er stadig en verdensklassespiller. Og så er han en af de få tovejsspillere i den danske bagkæde.

Henrik Møllgaard

Møllgaard har overtaget rollen som forsvarsgeneral fra René Toft Hansen. Og så kan han spille både venstre back, playmaker og – som vi så det under EM – venstre fløj, hvis det er nødvendigt. Den fleksibilitet kan blive vigtig til OL.

Magnus Landin

Lillebror Landins betydning blev tydelig for enhver under EM, og hans deltagelse i Tokyo er stensikker. Forsvarsmæssigt er han en nøglefigur, og i angrebet er han imponerende effektiv.

Mads Mensah Larsen

Som en af de få bagspillere kan Mads Mensah Larsen spille i begge ender af banen. Den slags spillere mangler landsholdet, og derfor er Mensah ikke til at komme udenom. Da der er færre spillere med til OL, end vi kender det fra andre slutrunder, kan han også meget vel komme til at spille en større rolle i angrebet ved legene i Tokyo.

Henrik Toft Hansen

Stregspilleren var savnet i Sverige, hvor han havde pyntet på et vakkelvornt landshold. Paris-spilleren har høj klasse i både forsvaret og angrebet, og han er det ubestridte førstevalg på stregen. Hvis han kommer sig over sin hjernerystelse – og det gør han forhåbentlig – får han en stor rolle til sommer.

Lasse Svan Hansen

Lasse Svan Hansens kvaliteter på banen taler for sig selv, og uden for banen har han en vigtig rolle som en af lederskikkelserne på landsholdet. Hans status som viceanfører skal man ikke undervurdere, og Svan vil være Nikolaj Jacobsens foretrukne mand på højre fløj.

DE KÆMPER FOR OL-LIVET:

René Toft Hansen

Den stærke stregspiller har i mange år været lige så vigtig for Danmark som Mikkel Hansen og Niklas Landin, men efter at have kæmpet med alvorlige skader i flere år er fysikken ikke, hvad den har været. Det vidner en samlet spilletid på 57 minutter under EM også om. Samtidig virker storebror Toft Hansen til at være langt fra fordums styrke i offensiven. Kan Nikolaj Jacobsen virkelig bruge en af 14 OL-billetter på at tage en mand med, som kun kan spille 10 minutter pr. halvleg?

Nikolaj Øris Nielsen

Kom slet ikke i spil under EM, og Nikolaj Øris ser ud til at være overhalet af Niclas Kirkeløkke på højre backen. Lige nu virker OL langt væk for BSH-spilleren.

Magnus Saugstrup

Der er ingen tvivl om, at Magnus Saugstrup er fremtidens mand på landsholdet. Hans slutrundedebut i Sverige var ganske hæderlig, selvom det var under vanskelige betingelser. Spørgsmålet er, om den relativt urutinerede 23-årige Aalborg-spiller kan nå at overhale 35-årige René Toft Hansen inden OL – og om Nikolaj Jacobsen tør satse på et så uerfarent kort.

Niclas Kirkeløkke

Det blev tydeligt for enhver under EM, at landstræneren endnu ikke har den store tillid til Kirkeløkke. Alligevel er han på nuværende tidspunkt førstevalget på højre back, og derfor står han med et fornuftigt kort på hånden. Men efter præstationen – og Nikolaj Jacobsens skepsis – er intet sikkert.

Lasse Andersson

Barcelona-spilleren kan begå sig i begge ender af banen, og det er hans største fordel i kampen om OL-pladserne. Særligt Lasse Anderssons defensive kvaliteter er et plus, men omvendt ser landstræneren ikke ud til at have den helt store fidus til Anderssons offensive pondus, og det er lige nu det største benspænd for venstre backen.

Hans Lindberg

Veteranen fik den utaknemmelige tjans som reserve under OL i Rio – og dette OL kan ende med at blive en ny skuffelse for Lindberg. Alt tyder på, at han halter efter Lasse Svan i hakkeordenen, og da mange trænere ofte vælger at spare på antallet af fløjspillere til OL, så kan Lindberg ikke vide sig sikker.

Michael Damgaard

Offensivt bringer Michael Damgaard noget x-faktor til det danske angreb, som de fleste nationer vil misunde. Men han kan ikke bruges i forsvaret, og det kan ende med at koste venstrebacken muligheden for at forsvare OL-guldet.

Morten Olsen

EM blev en gigantisk skuffelse for Morten Olsen, som ikke kunne skjule sin irritation, da Danmark var røget ud, og derfor sendte han en stikpille i retning af Nikolaj Jacobsen. Han har stor erfaring og – når det klikker – et fænomenalt samarbejde med Mikkel Hansen, men landstræneren virker ikke til at være 100 procent tryg ved Olsens til tider risikobetonede spillestil. Derfor vil Morten Olsen sandsynligvis gå en nervepirrende tid i møde, før han får en afklaring på sin OL-skæbne.

Jakob Holm

Füchse Berlin-spilleren har de hurtigste fødder på landsholdet og besidder et fintespil på højt internationalt niveau. Men Holm fik ikke ét eneste sekunds spilletid under EM, hvor han røg ud af truppen efter nederlaget til Island, og det indikerer ikke ligefrem, at han har en stor stjerne i Nikolaj Jacobsens bog. Da Jakob Holm samtidig heller ikke kan dække op og mangler erfaring på landsholdet, står han formentlig dårligt i spillet om OL-billetterne.

Anders Zachariassen

Stregspilleren faldt igennem ved EM, hvor vi fik demonstreret, at han har alvorlige mangler i sit forsvarsspil. I angrebet har Flensburg-stregen nogle spændende kvaliteter, men udfordringerne i defensiven placerer lige nu Zachariassen bagest i køen.

Casper U. Mortensen

Casper U. Mortensen er ved at kæmpe sig tilbage fra den alvorlige knæskade, han pådrog sig under sidste års VM. Han er en kontraspiller i absolut verdensklasse, og Danmark savnede hans fart under EM. Men Magnus Landin er førstevalget på positionen på grund af sine forsvarskompetencer, så Casper U. Mortensens OL-skæbne afhænger af, hvor mange fløje Nikolaj Jacobsen vil have med til Tokyo.

Simon Hald

Den bomstærke Flensburg-Handewitt-spiller skal med ind i kabalen her. Simon Hald er lige nu ude med en alvorlig knæskade, men hvis alt går vel, er han tilbage på håndboldbanen i juni. Det bliver en benhård kamp mod tiden, men kan Hald nå at komme i tilstrækkelig god form, vil han også være inde i Nikolaj Jacobsens overvejelser, da han holder højt niveau i begge ender af banen.

DE ER HELT UDE:

Johan Hansen

Højre fløjen kom kun med til EM på grund af Lasse Svans skade. Johan Hansen halter efter både Lasse Svan og Hans Lindberg i hierarkiet, og derfor er det svært at få øje på hans chancer for en plads i OL-truppen.

Magnus Bramming

Skader til Magnus Landin og Casper U. Mortensen gav Bramming slutrundedebut i Sverige, og han gjorde et ganske fornuftigt indtryk. Men TTH-spilleren har ikke samme niveau som Landin og Mortensen, og er de to skadesfri, er Brammings OL-chancer ikke-eksisterende.