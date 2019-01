Landstræner Nikolaj Jacobsen smilte med det ene øje efter den flotte danske 30-26-sejr over Norge. I det andet øje var der stor bekymring at spotte.

For den danske sejr blev dyr. Forsvarsstyrmand, René Toft Hansen, måtte efter fem minutter humpe ud i omklædningsrummet, og han kom aldrig tilbage.

Landstræneren frygter, at René Tofts VM er ovre.

»Det er lige tidligt nok at sige, hvad status er. Men jeg vil gå så langt at sige, at det ser ikke særligt godt ud med René. Mere kan og må jeg ikke sige lige nu.«

»Det er meget ærgerligt for os, hvis René viser sig at være ude af turneringen nu. Jeg synes, han har spillet fremragende i vores første fire kampe - og han starter også rigtig godt i dag med god ro i forsvaret,« lød det fra landstræneren.

Førstevalget på højreback, Nikolaj Øris Nielsen, sad på bænken i hele anden halvleg. Og det var der en god grund til, afslørede landstræneren.

»Øris kunne ikke spille anden halvleg. Nu må vi se, hvordan det står til med ham. Mere kan jeg ikke sige om ham,« lød det fra landstræneren.

Danmark skal i mellemrunden møde Ungarn, Egypten og Sverige - startende med Ungarn i Boxen på lørdag.