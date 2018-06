Den svenske landstræner Kristjan Andresson bliver ny træner i tyske Rhein-Neckar Löwen efter Nikolaj Jacobsen.

Berlin. Træner for det svenske herrelandshold i håndbold Kristjan Andresson skal være ny træner for den tyske klub Rhein-Neckar Löwen.

Det skriver det svenske håndboldforbund på sin hjemmeside.

Islandske Andresson har skrevet under på en treårig kontrakt med storklubben, og han tiltræder i sommeren 2019.

Dermed afløser han den danske landstræner Nikolaj Jacobsen, der har været træner i Rhein-Neckar Löwen siden 2014.

Andresson vil fortsætte som svensk landstræner til 2020, hvorefter han vil fokusere 100 procent på jobbet i den tyske klub.

- At være landstræner for Sverige og træner for Rhein-Neckar Löwen er to af de fedeste opgaver, man kan få i håndbold. Og jeg er heldig nok til at få mulighed for at kombinere dem.

- Jeg ville fortryde, hvis jeg ikke benyttede denne mulighed, og jeg tror og håber, at jeg også bliver en bedre landstræner af de erfaringer, jeg får i Tyskland, siger han.

Onsdag lykkedes det Sverige at kvalificere sig til VM, der spilles i Danmark og Tyskland til januar.

Nikolaj Jacobsen har også dobbeltjobbet med to trænerjob, siden han tiltrådte som landstræner for det danske herrelandshold i marts 2017.

I 2016 og 2017 vandt han det tyske mesterskab med den tyske klub, der har danske Mads Mensah Larsen på holdet.

/ritzau/