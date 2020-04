Champions League skal ikke afvikles for enhver pris.

Derfor burde EHF, det europæiske håndboldforbund, kaste håndklædet i ringen i stedet for at blive ved med at finde på mere eller mindre kreative løsninger.

Sådan lyder det fra landstræner Nikolaj Jacobsen, efter EHF har udskudt denne sæsons Final 4 til d. 28. og 29. december på grund af coronapandemien.

»Jeg har den holdning, at man skulle lukke bogen og komme videre og sige, at det var så den her sæson, og så er tingene, som de nu engang er,« siger Nikolaj Jacobsen, som samtidig undrer sig over det mærkværdige forløb, der kan udspille sig i næste sæson.

For de nye Final 4-datoer betyder, at vinderen af denne sæsons Champions League skal findes halvvejs inde i den nye sæson.

»Det er jo underligt. Og skal de så spille 1/8-finalerne fra den her sæson sideløbende med det nye gruppespil, der skal begynde i efteråret…? Altså… Så synes jeg, man presser citronen lige lovligt meget,« siger Nikolaj Jacobsen.

Landstræneren peger i stedet på, at fokus bør være på at skabe de bedst mulige betingelser for næste sæson.

»Så ved jeg godt, at man taber en masse penge ved ikke at afvikle Final 4, og jeg har stor respekt og forståelse for, at der er noget økonomi, der skal hænge sammen. Det har jeg virkelig. Men jeg kan ikke se, hvordan det skal kunne lykkes med det puslespil og de ting, man vil presse igennem i håndboldkalenderen i næste sæson,« lyder det.

Mikkel Hansen er en af de spillere, der risikerer at få et ekstremt hårdt kampprogram i næste sæson. Foto: Christophe Petit Tesson

Nikolaj Jacobsen mener ganske enkelt, at programmet bliver for presset – særligt for spillerne.

»Der mangler stadig at blive spillet EM-kval, VM-kval og OL-kval. Og så er der alle de andre ting med klubberne oveni. Der er så uoverskueligt, at jeg har mistet overblikket. Jeg kan heller ikke se, hvordan det hele skal kunne lykkes på en forsvarlig måde,« siger han.

Derudover vil udskydelsen af Final 4 også få betydning for landsholdenes forberedelse til VM ifølge Nikolaj Jacobsen.

For de største stjerner skal nu igennem et par meget opslidende og intense kampe, lige inden de møder ind i VM-træningslejren.

Og det er ikke optimalt.

»Jeg synes, at det grundlæggende er uheldigt at lægge Final 4 så tæt på slutrunden. Det kommer jo til at spille ind på vores forberedelser på den måde, at spillerne bliver maksimalt belastet lige før en slutrunde.«

»De skal have to kampe – på allerhøjeste niveau – på to dage i en stressende weekend. Det betyder jo noget. Så på den måde kommer det jo også til at påvirke os,« siger Nikolaj Jacobsen, som planlægger at indkalde de danske spillere til træningslejr fra 1. januar.

Og det er altså med forventning om, at der er mere fysisk og mental slitage end normalt hos de danskere, der skulle nå med til Final 4.