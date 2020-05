Håndboldlandstræneren synes det er ærgerligt, at Håndboldens Appelinstans har ophævet profudvalgs afgørelse.

- Uheldigt.

Sådan siger den danske landstræner for håndboldherrerne, Nikolaj Jacobsen, i et interview med TV3 Sport om den situation, afslutningen på den danske håndboldsæson står over for.

Den oprindelige skrivebordsaftale, som Udvalget for Professionel Håndbold under Dansk Håndbold Forbund (DHF) var nået frem til, blev tirsdag ophævet af Håndboldens Appelinstans.

I stedet er det nu DHF's repræsentantskab, der står med sæsonafgørelsen i hænderne.

Det består af udvalgte repræsentanter for samtlige landets håndboldklubber, og det finder landstræneren problematisk.

- Det skal de professionelle klubber afgøre. Det er dem, det drejer sig om. Så jeg synes, det er uheldigt, at der er andre, og specielt breddeklubber, der skal ind og være med i de afgørelser, siger Nikolaj Jacobsen til TV3 Sport.

Kendelsen fra appelinstansen betyder, at Team Esbjerg hos kvinderne og Aalborg Håndbold hos herrerne alligevel ikke kan være sikre på det guld, som de var blevet tildelt og havde fejret.

Samtidig er spillet om op- og nedrykning igen åbent.

Det var de nedrykkende klubber, EH Aalborg hos kvinderne og Nordsjælland Håndbold hos herrerne, der var med til at appellere afgørelsen, og de fik altså medhold.

Appelinstans slog fast, at Udvalget for Professionel Håndbold ikke havde hjemmel til at træffe afgørelsen.

Nu håber Nikolaj Jacobsen, at repræsentantskabet kan finde den bedste løsning for alle parter.

- Nu håber jeg, at den instans finder frem til en retfærdig afgørelse. Selv om man nok aldrig helt finder den i sådan en situation her, siger han.

Håndboldsæsonen blev afbrudt i midten af marts på grund af coronapandemien. Det var 7. april, at DHF valgte at afslutte sæsonen uden at spille færdig.

DHF-formand Per Bertelsen sagde tirsdag, at han forventer en afklaring inden for tre uger.

/ritzau/