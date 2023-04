Næste uge samles de danske verdensmestre.

Men optakten er ikke helt uden opgaver for landstræner Nikolaj Jakobsen.

Han er nemlig tvunget til at ændre i sin udtagne trup, da Aalborg-spilleren Mads Hoxer døjer med knæproblemer og derfor skal spares.

I stedet er GOG's velspillende 22-årige højreback Emil Madsen kaldt ind, og det er til mulig debut i rødt og hvidt.

Foto: Boglarka Bodnar Vis mere Foto: Boglarka Bodnar

»Det er en kæmpe ære, og det er noget, jeg altid har drømt om og trænet for hver dag, så jeg er utrolig stolt. Jeg glæder mig til at komme med og lære de andre spillere at kende og suge masser af erfaring til mig fra dem,« siger Madsen, der er nummer tre på den danske ligas topscorerliste.

Og den præstation har imponeret den fynske landstræner, som dog også har forbedringsforslag til den 22-årige GOG'er.

»Emil har gjort det rigtig godt for GOG i denne sæson både i ligaen og i Champions League. Han er meget målfarlig og har et godt blik for spillet, og så har han lidt i den anden ende, der skal arbejdes med,« siger landstræneren.

Danmark møder Spanien og Sverige i næste uge - torsdag ude mod Spanien, mens Sverige gæster Jyske Bank Boxen næste lørdag.

Det er de afgørende kampe i EHF Euro Cup.