Snart skal de danske håndboldherrer forsøge at forsvare det OL-guld, de vandt i Rio for fem år siden.

Men hvis det skal kunne lade sig gøre, skal der altså andre boller på suppen.

Det slår landstræner Nikolaj Jacobsen fast efter mandagens snævre sejr på 31-30 over Sverige.

For her var han langt fra tilfreds med det, han så. Dårlig opdækning, for mange tabte dueller og alt for stor afstand var blot nogle af kritikpunkterne efter kampen, som han 'håber var en engangsforestilling', fortæller han til TV 2 Sport.

Her er OL-truppen 14-mandstruppen

#1 Niklas Landin, 223 landskampe

#20 Kevin Møller, 39 landskampe

#4 Magnus Landin, 77 landskampe

#15 Magnus Saugstrup, 28 landskampe

#17 Lasse Svan, 226 landskampe

#21 Henrik Møllgaard, 170 landskampe

#22 Mads Mensah, 148 landskampe

#23 Henrik Toft Hansen, 130 landskampe

#24 Mikkel Hansen, 221 landskampe

#25 Morten Olsen, 109 landskampe

#26 Johan Hansen, 43 landskampe

#28 Lasse Andersson, 43 landskampe

#32 Jacob Holm, 38 landskampe

#33 Mathias Gidsel, 15 landskampe



15. mand (reserve)

Emil Jakobsen



16. mand (reserve)

Simon Hald

»Jeg synes, det var lidt skræmmende at se, hvor tunge vi var i dag. Angrebsmæssigt er det heller ikke alt, der flyder efter mit hoved. Vi bryder for meget ud af nogle af aftalerne og har ikke nok rytme og tålmodighed i spillet. I store perioder er det kun Mathias Gidsel, der kan vinde duellerne. Det gør han til gengæld også godt, men vi får ikke nok ud af alle de dueller, han vinder,« sagde Nikolaj Jacobsen.

Han trøster sig dog lidt med, at der inden længe venter en lang tur med fly til Japan, som han kan bruge på at forberede sig endnu mere.

Men han slår fast, at der er flere ting, der skal spille markant bedre, for at danskerne for alvor kan vise sig frem i Tokyo.

Danmark tager hul på OL den 24. juli klokken 14.30 dansk tid, hvor de japanske værter venter i åbningskampen. Efterfølgende venter Egypten, Bahrain, Portugal og Sverige i gruppen.

Det er bygget således op, at de fire bedste fra hver af de to grupper går videre til kvartfinalerne.