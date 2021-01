Selvom Magnus Bramming har imponeret, efter han meget pludseligt blev hentet ned til VM, så kan han se frem til snart at ryge ud af truppen. Det fortæller Nikolaj Jacobsen i et interview med TV 2.

Emil Jakobsen er nemlig endelig blevet meldt klar, efter han blev testet positiv for corona før den første kamp, og landstræneren forventer, at GOG-spilleren nu bliver skiftet ind på bekostning af Magnus Bramming.

»Nu skal Emil ud og træne i morgen, og forhåbentlig går det godt. Og så skifter vi.«

Emil kan blive en vanvittig dygtig venstre fløj, og han har gjort sig fortjent til at spille,” siger landstræneren.

epa08956331 Denmark head coach Nikolaj Bredahl Jacobsen reacts during the match between Denmark and Qatar at the 27th Men's Handball World Championship in Cairo, Egypt, 21 January 2021. EPA/Anne-Christine Poujoulat / POOL Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL Vis mere epa08956331 Denmark head coach Nikolaj Bredahl Jacobsen reacts during the match between Denmark and Qatar at the 27th Men's Handball World Championship in Cairo, Egypt, 21 January 2021. EPA/Anne-Christine Poujoulat / POOL Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL

Samtidig understreger han dog, at han har stor respekt for Magnus Bramming. Og lige nu er planen også at beholde TTH-spilleren i Kaio.

»Det er sindssygt flot af Magnus (Bramming, red.) at rejse ned fra Danmark og spille to flotte halvleg. Vi beholder ham lidt endnu, for Magnus Landin døjer med en balle. Og så beholder vi ham også for at se, om Emil er 100 procent ovenpå efter corona,« siger Nikolaj Jacobsen og tilføjer:

»Det er også det, Magnus har fået at vide, inden han kom herned.«

Magnus Bramming har scoret ni mål på 11 afslutninger i de to halvlege, han indtil videre har spillet mod Argentina og Qatar.